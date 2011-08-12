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تقرير فرنسي: لو لم تفعل السعودية هذه الأمور لكان للحج شأن مروع

نوه بجهود إدارة الحشود ومنظومة النقل التي وفرتها حكومة خادم الحرمين

بدأ تقرير الوكالة الفرنسية الذي نشر أمس والمخصص لتغطية مناسك الحج بالمملكة ونشر اليوم باللغتين الفرنسية والعربية، بعبارة أن "الحج يمثل تحدياً كبيراً للسعوديين كل عام، يمثل موسماً يمثل تحدياً رهيباً في إدارة أعداد تفوق 3 ملايين في وقت واحد ومكان واحد ولولا الجهود لكان أمراً مروعاً".

وأشار التقرير إلى عدد من الأرقام (على لسان وزير النقل السعودي) ومنها وصول حج هذا العام إلى ما يناهز الـ 2،5 مليون حاج، واستقبال أكثر من 7400 رحلة في مطاري جدة والمدينة المنورة"، وعمل أكثر من 18 ألف حافلة تعمل في الحج.

وعرج التقرير على خط مترو الذي يصل بين ثلاث مراحل من مناسك الحج، 360 ألف حاج هذا العام، حيث وصفه بـ " الرقم القياسي" منوهاً بأن هذا الخط الذي افتتح عام 2010 لا يعمل سوى خمسة أيام خلال العام.

وأكد التقرير أن افتتاح خط للقطار السريع بين مكة والمدينة في نهاية سبتمبر الماضي، سهل على الحجيج زيارة المدينة المنورة حيث يصل إليها في غضون ساعتين ونصف بعد أن كان يقطعها في خمس ساعات سابقاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير فرنسي: لو لم تفعل السعودية هذه الأمور لكان للحج شأن مروع
سبق

بدأ تقرير الوكالة الفرنسية الذي نشر أمس والمخصص لتغطية مناسك الحج بالمملكة ونشر اليوم باللغتين الفرنسية والعربية، بعبارة أن "الحج يمثل تحدياً كبيراً للسعوديين كل عام، يمثل موسماً يمثل تحدياً رهيباً في إدارة أعداد تفوق 3 ملايين في وقت واحد ومكان واحد ولولا الجهود لكان أمراً مروعاً".

وأشار التقرير إلى عدد من الأرقام (على لسان وزير النقل السعودي) ومنها وصول حج هذا العام إلى ما يناهز الـ 2،5 مليون حاج، واستقبال أكثر من 7400 رحلة في مطاري جدة والمدينة المنورة"، وعمل أكثر من 18 ألف حافلة تعمل في الحج.

وعرج التقرير على خط مترو الذي يصل بين ثلاث مراحل من مناسك الحج، 360 ألف حاج هذا العام، حيث وصفه بـ " الرقم القياسي" منوهاً بأن هذا الخط الذي افتتح عام 2010 لا يعمل سوى خمسة أيام خلال العام.

وأكد التقرير أن افتتاح خط للقطار السريع بين مكة والمدينة في نهاية سبتمبر الماضي، سهل على الحجيج زيارة المدينة المنورة حيث يصل إليها في غضون ساعتين ونصف بعد أن كان يقطعها في خمس ساعات سابقاً.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
12:29 PM

تقرير فرنسي: لو لم تفعل السعودية هذه الأمور لكان للحج شأن مروع

نوه بجهود إدارة الحشود ومنظومة النقل التي وفرتها حكومة خادم الحرمين

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خالد خليل - بعثة المشاعر المقدّسة
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5,350

بدأ تقرير الوكالة الفرنسية الذي نشر أمس والمخصص لتغطية مناسك الحج بالمملكة ونشر اليوم باللغتين الفرنسية والعربية، بعبارة أن "الحج يمثل تحدياً كبيراً للسعوديين كل عام، يمثل موسماً يمثل تحدياً رهيباً في إدارة أعداد تفوق 3 ملايين في وقت واحد ومكان واحد ولولا الجهود لكان أمراً مروعاً".

وأشار التقرير إلى عدد من الأرقام (على لسان وزير النقل السعودي) ومنها وصول حج هذا العام إلى ما يناهز الـ 2،5 مليون حاج، واستقبال أكثر من 7400 رحلة في مطاري جدة والمدينة المنورة"، وعمل أكثر من 18 ألف حافلة تعمل في الحج.

وعرج التقرير على خط مترو الذي يصل بين ثلاث مراحل من مناسك الحج، 360 ألف حاج هذا العام، حيث وصفه بـ " الرقم القياسي" منوهاً بأن هذا الخط الذي افتتح عام 2010 لا يعمل سوى خمسة أيام خلال العام.

وأكد التقرير أن افتتاح خط للقطار السريع بين مكة والمدينة في نهاية سبتمبر الماضي، سهل على الحجيج زيارة المدينة المنورة حيث يصل إليها في غضون ساعتين ونصف بعد أن كان يقطعها في خمس ساعات سابقاً.

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