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المدينة.. مواقع مطورة لعربات الأطعمة المتنقلة لتحقيق الجدوى الاقتصادية لمُلّاكها

حزمة من الإجراءات لتهيئة البنية التحتية بالأماكن المخصصة لممارسة هذا النشاط

كشف أمين منطقة المدينة المنوّرة المهندس فهد بن محمد البليهشي؛ عن تخصيص مواقع لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة "فود ترك" للشباب والفتيات داخل المدينة المنوّرة، وتخصيص مواقع أخرى في محافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها أمين منطقة المدينة المنوّرة على المواقع المقترحة التي سيتم تخصيصها لمزاولة النشاط في طريق الملك عبدالعزيز، وفي ممشى حديقة الملك فهد التقى خلالها عدداً من مُلاك عربات الأطعمة المتنقلة، واستمع إلى اقتراحاتهم وآرائهم وناقش معهم متطلبات النشاط واحتياجاته.

وأكد المهندس فهد البليهشي؛ لمُلاك عربات الأطعمة المتنقلة أن مثل هذه المشاريع الصغيرة تشكل جزءاً مهماً من الأنشطة الاجتماعية والشبابية في المدينة المنوّرة، وتعمل أمانة المنطقة بتوجيهات كريمة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، على وضع هذه الأنشطة التجارية في الإطار الاجتماعي والاقتصادي والجمالي الذي يُلبي تطلعات رواد ورائدات الأعمال المهتمين بتنمية هذا القطاع بمشاريع غير تقليدية، ويساعد على تعزيز الطابع الحضاري العام للمدينة المنوّرة، وذلك بإشراك مُلاك العربات في التصميم للمواقع المستخدمة.

وستبدأ أمانة المنطقة بتنفيذ حزمة من الإجراءات لتهيئة البنية التحتية في المواقع المخصصة لممارسة هذا النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لمُلّاكها، تشمل تحسين بيئة العمل من خلال تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومواقف السيارات وجلسات مخصصة للعملاء ودورات مياه.

وكانت أمانة المدينة المنوّرة وضمن اهتمامها بهذا النشاط قد أعلنت منتصف رجب الماضي، استقبال أوراق المرشحين لانتخاب رئيس ونائب طائفة عربات الأطعمة المتنقلة لتمثيل أفراد هذه النشاط لدى الجهات الرسمية ومتابعة متطلباتهم وتنظيم هذا النشاط وتطويره والاهتمام به.

أمين منطقة المدينة المنوّرة المهندس فهد بن محمد البليهشي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة.. مواقع مطورة لعربات الأطعمة المتنقلة لتحقيق الجدوى الاقتصادية لمُلّاكها
سبق

كشف أمين منطقة المدينة المنوّرة المهندس فهد بن محمد البليهشي؛ عن تخصيص مواقع لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة "فود ترك" للشباب والفتيات داخل المدينة المنوّرة، وتخصيص مواقع أخرى في محافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها أمين منطقة المدينة المنوّرة على المواقع المقترحة التي سيتم تخصيصها لمزاولة النشاط في طريق الملك عبدالعزيز، وفي ممشى حديقة الملك فهد التقى خلالها عدداً من مُلاك عربات الأطعمة المتنقلة، واستمع إلى اقتراحاتهم وآرائهم وناقش معهم متطلبات النشاط واحتياجاته.

وأكد المهندس فهد البليهشي؛ لمُلاك عربات الأطعمة المتنقلة أن مثل هذه المشاريع الصغيرة تشكل جزءاً مهماً من الأنشطة الاجتماعية والشبابية في المدينة المنوّرة، وتعمل أمانة المنطقة بتوجيهات كريمة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، على وضع هذه الأنشطة التجارية في الإطار الاجتماعي والاقتصادي والجمالي الذي يُلبي تطلعات رواد ورائدات الأعمال المهتمين بتنمية هذا القطاع بمشاريع غير تقليدية، ويساعد على تعزيز الطابع الحضاري العام للمدينة المنوّرة، وذلك بإشراك مُلاك العربات في التصميم للمواقع المستخدمة.

وستبدأ أمانة المنطقة بتنفيذ حزمة من الإجراءات لتهيئة البنية التحتية في المواقع المخصصة لممارسة هذا النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لمُلّاكها، تشمل تحسين بيئة العمل من خلال تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومواقف السيارات وجلسات مخصصة للعملاء ودورات مياه.

وكانت أمانة المدينة المنوّرة وضمن اهتمامها بهذا النشاط قد أعلنت منتصف رجب الماضي، استقبال أوراق المرشحين لانتخاب رئيس ونائب طائفة عربات الأطعمة المتنقلة لتمثيل أفراد هذه النشاط لدى الجهات الرسمية ومتابعة متطلباتهم وتنظيم هذا النشاط وتطويره والاهتمام به.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
09:14 AM

المدينة.. مواقع مطورة لعربات الأطعمة المتنقلة لتحقيق الجدوى الاقتصادية لمُلّاكها

حزمة من الإجراءات لتهيئة البنية التحتية بالأماكن المخصصة لممارسة هذا النشاط

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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كشف أمين منطقة المدينة المنوّرة المهندس فهد بن محمد البليهشي؛ عن تخصيص مواقع لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة "فود ترك" للشباب والفتيات داخل المدينة المنوّرة، وتخصيص مواقع أخرى في محافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها أمين منطقة المدينة المنوّرة على المواقع المقترحة التي سيتم تخصيصها لمزاولة النشاط في طريق الملك عبدالعزيز، وفي ممشى حديقة الملك فهد التقى خلالها عدداً من مُلاك عربات الأطعمة المتنقلة، واستمع إلى اقتراحاتهم وآرائهم وناقش معهم متطلبات النشاط واحتياجاته.

وأكد المهندس فهد البليهشي؛ لمُلاك عربات الأطعمة المتنقلة أن مثل هذه المشاريع الصغيرة تشكل جزءاً مهماً من الأنشطة الاجتماعية والشبابية في المدينة المنوّرة، وتعمل أمانة المنطقة بتوجيهات كريمة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، على وضع هذه الأنشطة التجارية في الإطار الاجتماعي والاقتصادي والجمالي الذي يُلبي تطلعات رواد ورائدات الأعمال المهتمين بتنمية هذا القطاع بمشاريع غير تقليدية، ويساعد على تعزيز الطابع الحضاري العام للمدينة المنوّرة، وذلك بإشراك مُلاك العربات في التصميم للمواقع المستخدمة.

وستبدأ أمانة المنطقة بتنفيذ حزمة من الإجراءات لتهيئة البنية التحتية في المواقع المخصصة لممارسة هذا النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لمُلّاكها، تشمل تحسين بيئة العمل من خلال تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومواقف السيارات وجلسات مخصصة للعملاء ودورات مياه.

وكانت أمانة المدينة المنوّرة وضمن اهتمامها بهذا النشاط قد أعلنت منتصف رجب الماضي، استقبال أوراق المرشحين لانتخاب رئيس ونائب طائفة عربات الأطعمة المتنقلة لتمثيل أفراد هذه النشاط لدى الجهات الرسمية ومتابعة متطلباتهم وتنظيم هذا النشاط وتطويره والاهتمام به.

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