"تقنية الطائف" تنفذ برنامجاً إرشادياً عن "الجرائم المعلوماتية"

ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"

أقامت الكلية التقنية بالطائف برنامجاً إرشادياً عن الجرائم المعلوماتية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم، ضمن مشروع ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة؟).

صرح رئيس وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية نادر حكمي أن الهدف من هذا البرنامج تنبيه المتدربين بالكلية عن مخاطر السرقات الإلكترونية والدخول في المواقع المشبوهة عبر الاستدراج من مواقع الألعاب الإلكترونية وغيرها من المواقع.

وقال إنه شارك في البرنامج من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كل من: عماد عبد الله فيده، و صالح بن علي الربيعة، و هاشم بن عدنان الشريف.