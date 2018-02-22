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"تقنية الطائف" تنفذ برنامجاً إرشادياً عن "الجرائم المعلوماتية"

ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"

أقامت الكلية التقنية بالطائف برنامجاً إرشادياً عن الجرائم المعلوماتية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم، ضمن مشروع ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة؟).

صرح رئيس وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية نادر حكمي أن الهدف من هذا البرنامج تنبيه المتدربين بالكلية عن مخاطر السرقات الإلكترونية والدخول في المواقع المشبوهة عبر الاستدراج من مواقع الألعاب الإلكترونية وغيرها من المواقع.

وقال إنه شارك في البرنامج من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كل من: عماد عبد الله فيده، و صالح بن علي الربيعة، و هاشم بن عدنان الشريف.

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"تقنية الطائف" تنفذ برنامجاً إرشادياً عن "الجرائم المعلوماتية"
سبق

أقامت الكلية التقنية بالطائف برنامجاً إرشادياً عن الجرائم المعلوماتية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم، ضمن مشروع ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة؟).

صرح رئيس وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية نادر حكمي أن الهدف من هذا البرنامج تنبيه المتدربين بالكلية عن مخاطر السرقات الإلكترونية والدخول في المواقع المشبوهة عبر الاستدراج من مواقع الألعاب الإلكترونية وغيرها من المواقع.

وقال إنه شارك في البرنامج من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كل من: عماد عبد الله فيده، و صالح بن علي الربيعة، و هاشم بن عدنان الشريف.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
11:50 PM

"تقنية الطائف" تنفذ برنامجاً إرشادياً عن "الجرائم المعلوماتية"

ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أقامت الكلية التقنية بالطائف برنامجاً إرشادياً عن الجرائم المعلوماتية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم، ضمن مشروع ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة؟).

صرح رئيس وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية نادر حكمي أن الهدف من هذا البرنامج تنبيه المتدربين بالكلية عن مخاطر السرقات الإلكترونية والدخول في المواقع المشبوهة عبر الاستدراج من مواقع الألعاب الإلكترونية وغيرها من المواقع.

وقال إنه شارك في البرنامج من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كل من: عماد عبد الله فيده، و صالح بن علي الربيعة، و هاشم بن عدنان الشريف.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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