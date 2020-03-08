المتحدث الرسمي لشؤون الحرمين: تكثيف الإجراءات الاحترازية.. تتم بسلاسة وفاعلية

قال: تعقيم السجاد وتغييره على مدار الساعة وكذلك إعادة ترتيب الصفوف ومنع الافتراش

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن الرئاسة قد كثفت الإجراءات الاحترازية والوقائية بالحرمين الشريفين بعد القرار الحكيم بإغلاق الحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.

وأوضح أن الرئاسة قد كثفت أعمال التعقيم والتطهير خصوصاً أثناء فترة التعليق التي مكّنت الرئاسة من العمل بشكل أكثر دقة وأكثر كثافة، بالإضافة إلى تقييم الإجراءات ومراجعتها من خلال فرق عمل ميدانية ولجان عليا وتعاون مستمر مع كل القطاعات ذات العلاقة حسب توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

كما أوضح المتحدث الرسمي أن الأمر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين قد تم بانسيابية وسلاسة.

وبين أن الرئاسة اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ منها تكثيف أعمال تعقيم السجاد وتغييره على مدار الساعة، وكذلك إعادة ترتيب الصفوف ومنع الافتراش وعلاج حالات التكدس، وإغلاق مشربيات زمزم والحافظات، وزيادة عدد المرات التي يتم فيها غسل صحن المطاف والأسطح، وتعقيم وغسل دورات المياه.

وفيما يتعلق بأنظمة التكييف بين المتحدث الرسمي أن أنظمة التكييف تعمل على تعقيم الهواء بالأشعة فوق البنفسجية، وتنظف فلاتر الهواء بشكل مستمر على ثلاثة مراحل ليصل عدد مرات تنظيفها إلى تسع مرات يومياً.

كما تم زيادة عدد المراقبين على بوابات الحرمين الشريفين للتأكد من عدم السماح بدخول الأطعمة والمشروبات، وتكثيف الجولات الميدانية، ورفع الوعي لدى قاصدي وقاصدات الحرمين الشريفين من خلال تقديم التوجيهات الصحية لهم، وتوزيع المعقمات، وشرح سبل الوقاية وطرق تفادي مواطن الزحام، وبث محتوى توعوي تثقيفي بالتعاون مع وزارة الصحة على كل الشاشات الإلكترونية بالحرمين الشريفين وساحاتهما.

كما ثمّن التعاون الكبير والجهود المشتركة والتواجد المستمر من كل القطاعات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها إمارة منطقة مكة المكرمة وإمارة المدينة المنورة وكل القطاعات الأمنية العاملة بالحرمين الشريفين، ووزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة وهيئة الهلال الأحمر وغيرها من الجهات المختصة.

وفي ختام تصريحه، أكد المتحدث الرسمي للرئاسة هاني بن حسني حيدر أن كل تلك الجهود الكبيرة والإجراءات تأتي بتوجيه مباشر ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيق التطلعات الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- لإبقاء بيئة الحرمين الشريفين كما هي صحية أنموذجية مثالية خالية من الأمراض والأوبئة.