النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرّف على المحافظة الوحيدة بـ"جازان" التي لم تسجل فيها إصابات بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات في المنطقة يرتفع لـ2262

تعدّ محافظة هروب بمنطقة جازان، هي المحافظة الوحيدة التي لم تسجل بها إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ بدء الجائحة.

وتقع محافظة هروب شرق منطقة جازان وتبعد عن مدينة جيزان أكثر من 100 كلم، وتقدر مساحتها بحوالي 18000كم2 تقريباً، ويعيش بها ما يزيد عن 75,000 نسمة.

وكانت منطقة جازان قد سجلت اليوم 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أعلن عن شفاء 67 حالة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في جميع محافظات ‎منطقة جازان إلى 2262 حالة، 587 حالة نشطة، تعافى منها 1652 حالة، فيما بلغت الوفيات 23 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرّف على المحافظة الوحيدة بـ"جازان" التي لم تسجل فيها إصابات بـ"كورونا"
سبق

تعدّ محافظة هروب بمنطقة جازان، هي المحافظة الوحيدة التي لم تسجل بها إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ بدء الجائحة.

وتقع محافظة هروب شرق منطقة جازان وتبعد عن مدينة جيزان أكثر من 100 كلم، وتقدر مساحتها بحوالي 18000كم2 تقريباً، ويعيش بها ما يزيد عن 75,000 نسمة.

وكانت منطقة جازان قد سجلت اليوم 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أعلن عن شفاء 67 حالة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في جميع محافظات ‎منطقة جازان إلى 2262 حالة، 587 حالة نشطة، تعافى منها 1652 حالة، فيما بلغت الوفيات 23 وفاة.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
04:56 PM

تعرّف على المحافظة الوحيدة بـ"جازان" التي لم تسجل فيها إصابات بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات في المنطقة يرتفع لـ2262

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
2,876

تعدّ محافظة هروب بمنطقة جازان، هي المحافظة الوحيدة التي لم تسجل بها إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ بدء الجائحة.

وتقع محافظة هروب شرق منطقة جازان وتبعد عن مدينة جيزان أكثر من 100 كلم، وتقدر مساحتها بحوالي 18000كم2 تقريباً، ويعيش بها ما يزيد عن 75,000 نسمة.

وكانت منطقة جازان قد سجلت اليوم 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أعلن عن شفاء 67 حالة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في جميع محافظات ‎منطقة جازان إلى 2262 حالة، 587 حالة نشطة، تعافى منها 1652 حالة، فيما بلغت الوفيات 23 وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,457
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,467
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,299
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,619

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة