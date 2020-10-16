أعلنت السلطات الصحية الإيطالية ،اليوم الجمعة، عن رصد 10010 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة؛ وذلك "وفق روسيا اليوم".
عدو البشرية.. قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا بإيطاليا
أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة والرصد خلال 24 ساعة مضت
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية ،اليوم الجمعة، عن رصد 10010 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة؛ وذلك "وفق روسيا اليوم".
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عدو البشرية.. قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا بإيطالياصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-16
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية ،اليوم الجمعة، عن رصد 10010 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة؛ وذلك "وفق روسيا اليوم".
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
06:47 PM
عدو البشرية.. قفزة غير مسبوقة في إصابات كورونا بإيطاليا
أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة والرصد خلال 24 ساعة مضت
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية ،اليوم الجمعة، عن رصد 10010 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة؛ وذلك "وفق روسيا اليوم".
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