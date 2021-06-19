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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران

تشمل عدة محافظات حتى الـ8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بتشكّل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بتشكّل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
01:43 PM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران

تشمل عدة محافظات حتى الـ8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بتشكّل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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