البرازيل تسجل 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا.. في يوم واحد

سجلت البرازيل اليوم، 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل للوفيات في البرازيل.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 17971 والإصابات المؤكدة إلى 271628.