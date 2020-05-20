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البرازيل تسجل 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا.. في يوم واحد

سجلت البرازيل اليوم، 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل للوفيات في البرازيل.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 17971 والإصابات المؤكدة إلى 271628.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا.. في يوم واحد
سبق

سجلت البرازيل اليوم، 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل للوفيات في البرازيل.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 17971 والإصابات المؤكدة إلى 271628.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
10:37 AM

البرازيل تسجل 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا.. في يوم واحد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل اليوم، 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل للوفيات في البرازيل.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 17971 والإصابات المؤكدة إلى 271628.

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