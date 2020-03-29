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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

تعقيم بمجرد العبور.. إطلاق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام مركز تسوق بالشرقية

تطبيقًا لأعلى معايير الإجراءات الوقائية عبر أحدث التقنيات والمعدات

دشنت بلدية محافظة الخبر أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق ضمن سعي البلدية لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن للفرد العبور بداخلها ويتم تعقيمه ذاتيًا.

وأضاف "الزايدي" أن هذه الوحدة تأتي ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها بلدية الخبر في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.

وقال "الزايدي" إن البلدية تعتبر خط الدفاع الأول في التصدي لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المجتمع، وهي أولى مسؤولياتنا الرئيسة، كما أنها مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا في الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية؛ وذلك من أجل سلامة الجميع من هذه الجائحة.

بلدية محافظة الخبر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعقيم بمجرد العبور.. إطلاق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام مركز تسوق بالشرقية
سبق

دشنت بلدية محافظة الخبر أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق ضمن سعي البلدية لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن للفرد العبور بداخلها ويتم تعقيمه ذاتيًا.

وأضاف "الزايدي" أن هذه الوحدة تأتي ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها بلدية الخبر في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.

وقال "الزايدي" إن البلدية تعتبر خط الدفاع الأول في التصدي لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المجتمع، وهي أولى مسؤولياتنا الرئيسة، كما أنها مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا في الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية؛ وذلك من أجل سلامة الجميع من هذه الجائحة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
02:31 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:42 PM

تعقيم بمجرد العبور.. إطلاق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام مركز تسوق بالشرقية

تطبيقًا لأعلى معايير الإجراءات الوقائية عبر أحدث التقنيات والمعدات

A A A
حامد العلي - الخبر
2
6,708

دشنت بلدية محافظة الخبر أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق ضمن سعي البلدية لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن للفرد العبور بداخلها ويتم تعقيمه ذاتيًا.

وأضاف "الزايدي" أن هذه الوحدة تأتي ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها بلدية الخبر في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.

وقال "الزايدي" إن البلدية تعتبر خط الدفاع الأول في التصدي لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المجتمع، وهي أولى مسؤولياتنا الرئيسة، كما أنها مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا في الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية؛ وذلك من أجل سلامة الجميع من هذه الجائحة.

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