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بدعم "إغاثي الملك سلمان".. مستشفى مأرب يواصل خدماته للمستفيدين

عدد المترددين على العيادات خلال سبتمبر الماضي بلغ قرابة 36,500 فرد

واصلت هيئة مستشفى مأرب العام تقديم خدماتها الطبية للجرحى والمصابين من مختلف المناطق وتقديم الرعاية الطبية للمرضى والنازحين، في ظل استمرار الدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وخلال شهر سبتمبر الماضي بلغ عدد المترددين على العيادات قرابة 36,482 فردًا، وبلغ عدد الحالات الوافدة إلى قسم الطوارئ 9,890 حالة، فيما استقبل قسم التنويم 2,936 حالة، وأجريت 1,407 عمليات جراحية.

وقدم قسم المختبر خدماته ل 12,452 حالة بواقع 42,717 فحصًا، وراجع قسم الأشعة العادية 6,782 حالة، واستقبل مركز الغسيل الكلوي قرابة 820 حالة فشل كلوي.

وراجع مركز الأطراف الصناعية 533 مريضًا قدم لهم 1,637 خدمة كانت نسبة الذكور 94% ونسبة الإناث 6%؛ حيث راجع قسم تصنيع وتأهيل الأطراف الصناعية 301 مريض، فيما استقبل قسم العلاج الفيزيائي 332 حالة أجريت لهم جلسات علاج فيزيائي واستشارات بواقع 1,348 جلسة.

وأكد رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي، أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم دعمًا سخيًّا للمستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدعم "إغاثي الملك سلمان".. مستشفى مأرب يواصل خدماته للمستفيدين
سبق

واصلت هيئة مستشفى مأرب العام تقديم خدماتها الطبية للجرحى والمصابين من مختلف المناطق وتقديم الرعاية الطبية للمرضى والنازحين، في ظل استمرار الدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وخلال شهر سبتمبر الماضي بلغ عدد المترددين على العيادات قرابة 36,482 فردًا، وبلغ عدد الحالات الوافدة إلى قسم الطوارئ 9,890 حالة، فيما استقبل قسم التنويم 2,936 حالة، وأجريت 1,407 عمليات جراحية.

وقدم قسم المختبر خدماته ل 12,452 حالة بواقع 42,717 فحصًا، وراجع قسم الأشعة العادية 6,782 حالة، واستقبل مركز الغسيل الكلوي قرابة 820 حالة فشل كلوي.

وراجع مركز الأطراف الصناعية 533 مريضًا قدم لهم 1,637 خدمة كانت نسبة الذكور 94% ونسبة الإناث 6%؛ حيث راجع قسم تصنيع وتأهيل الأطراف الصناعية 301 مريض، فيما استقبل قسم العلاج الفيزيائي 332 حالة أجريت لهم جلسات علاج فيزيائي واستشارات بواقع 1,348 جلسة.

وأكد رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي، أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم دعمًا سخيًّا للمستشفى.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
05:18 PM

بدعم "إغاثي الملك سلمان".. مستشفى مأرب يواصل خدماته للمستفيدين

عدد المترددين على العيادات خلال سبتمبر الماضي بلغ قرابة 36,500 فرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت هيئة مستشفى مأرب العام تقديم خدماتها الطبية للجرحى والمصابين من مختلف المناطق وتقديم الرعاية الطبية للمرضى والنازحين، في ظل استمرار الدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وخلال شهر سبتمبر الماضي بلغ عدد المترددين على العيادات قرابة 36,482 فردًا، وبلغ عدد الحالات الوافدة إلى قسم الطوارئ 9,890 حالة، فيما استقبل قسم التنويم 2,936 حالة، وأجريت 1,407 عمليات جراحية.

وقدم قسم المختبر خدماته ل 12,452 حالة بواقع 42,717 فحصًا، وراجع قسم الأشعة العادية 6,782 حالة، واستقبل مركز الغسيل الكلوي قرابة 820 حالة فشل كلوي.

وراجع مركز الأطراف الصناعية 533 مريضًا قدم لهم 1,637 خدمة كانت نسبة الذكور 94% ونسبة الإناث 6%؛ حيث راجع قسم تصنيع وتأهيل الأطراف الصناعية 301 مريض، فيما استقبل قسم العلاج الفيزيائي 332 حالة أجريت لهم جلسات علاج فيزيائي واستشارات بواقع 1,348 جلسة.

وأكد رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي، أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم دعمًا سخيًّا للمستشفى.

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