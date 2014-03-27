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تعديل مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي

لإعطاء الوقت للاعبين قبل خوض المباريات المؤهلة للمونديال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الغرب، وذلك بعد التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء؛ حيث تقرر أن تقام في الفترة من 21 إلى 27 مايو 2021، بدلًا من الموعد السابق وهو ما بين 23 و29 مايو.

وقال الاتحاد، اليوم السبت، عبر موقعه على الإنترنت: قرار تقديم مواعيد المباريات جاء من أجل منح المزيد من الوقت للسفر والراحة للاعبين قبل خوض مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي من المقرر أن تقام بنظام التجمع في الفترة ما بين 31 مايو و15 يونيو 2021.

وأضاف: بقية التفاصيل الخاصة بمباريات كأس الاتحاد الآسيوي 2021 لمنطقة الغرب، لن يطرأ عليها تغيير؛ حيث تقام مباريات المجموعة الأولى في البحرين، والمجموعتين الثانية والثالثة في الأردن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تعديل مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الغرب، وذلك بعد التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء؛ حيث تقرر أن تقام في الفترة من 21 إلى 27 مايو 2021، بدلًا من الموعد السابق وهو ما بين 23 و29 مايو.

وقال الاتحاد، اليوم السبت، عبر موقعه على الإنترنت: قرار تقديم مواعيد المباريات جاء من أجل منح المزيد من الوقت للسفر والراحة للاعبين قبل خوض مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي من المقرر أن تقام بنظام التجمع في الفترة ما بين 31 مايو و15 يونيو 2021.

وأضاف: بقية التفاصيل الخاصة بمباريات كأس الاتحاد الآسيوي 2021 لمنطقة الغرب، لن يطرأ عليها تغيير؛ حيث تقام مباريات المجموعة الأولى في البحرين، والمجموعتين الثانية والثالثة في الأردن.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
01:12 PM

تعديل مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي

لإعطاء الوقت للاعبين قبل خوض المباريات المؤهلة للمونديال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الغرب، وذلك بعد التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء؛ حيث تقرر أن تقام في الفترة من 21 إلى 27 مايو 2021، بدلًا من الموعد السابق وهو ما بين 23 و29 مايو.

وقال الاتحاد، اليوم السبت، عبر موقعه على الإنترنت: قرار تقديم مواعيد المباريات جاء من أجل منح المزيد من الوقت للسفر والراحة للاعبين قبل خوض مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي من المقرر أن تقام بنظام التجمع في الفترة ما بين 31 مايو و15 يونيو 2021.

وأضاف: بقية التفاصيل الخاصة بمباريات كأس الاتحاد الآسيوي 2021 لمنطقة الغرب، لن يطرأ عليها تغيير؛ حيث تقام مباريات المجموعة الأولى في البحرين، والمجموعتين الثانية والثالثة في الأردن.

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