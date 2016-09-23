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القيادة تتلقى برقيتيْ تهنئة من ملك المغرب بمناسبة اليوم الوطني

الملك محمد السادس يشيد بدور خادم الحرمين في تعزيز قيم السلام

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبالعزيز آل سعود برقية تهنئة ، من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 .

وأعرب ملك المغرب، عن أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين، مشيدًا بما تشهده المملكة من نهضة تنموية في مختلف المجالات، وبدور خادم الحرمين في تعزيز قيم السلام والمحبة والتضامن والإخاء.

وجدد الملك محمد السادس تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، راجياً لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، من ملك المملكة المغربية، تضمنت التهاني لسموه بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

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القيادة تتلقى برقيتيْ تهنئة من ملك المغرب بمناسبة اليوم الوطني
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبالعزيز آل سعود برقية تهنئة ، من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 .

وأعرب ملك المغرب، عن أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين، مشيدًا بما تشهده المملكة من نهضة تنموية في مختلف المجالات، وبدور خادم الحرمين في تعزيز قيم السلام والمحبة والتضامن والإخاء.

وجدد الملك محمد السادس تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، راجياً لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، من ملك المملكة المغربية، تضمنت التهاني لسموه بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
04:12 PM

القيادة تتلقى برقيتيْ تهنئة من ملك المغرب بمناسبة اليوم الوطني

الملك محمد السادس يشيد بدور خادم الحرمين في تعزيز قيم السلام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبالعزيز آل سعود برقية تهنئة ، من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 .

وأعرب ملك المغرب، عن أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين، مشيدًا بما تشهده المملكة من نهضة تنموية في مختلف المجالات، وبدور خادم الحرمين في تعزيز قيم السلام والمحبة والتضامن والإخاء.

وجدد الملك محمد السادس تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، راجياً لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، من ملك المملكة المغربية، تضمنت التهاني لسموه بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

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