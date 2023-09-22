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"ناحر والده بفأس بشرائع مكة" .. معتل نفسياً وراء الجريمة البشعة

الجريمة وقعت في الساعة الخامسة فجراً بسبب خلاف نشب بينهما

تكشّفت معلوماتٌ جديدة لـ "سبق"، حول الجريمة البشعة التي استيقظ عليها سكان حي الشرائع بمكة المكرّمة، اليوم الأحد، وتمثُلت في إقدام شاب ٣٥ عاماً على قتل والده ٦٥ عاماً، مستخدماً "فأساً"؛ لتنفيذ جريمته التي انتهت بوفاة الأب، فيما تحفّظت الجهات الأمنية على الشاب، ولا تزال تواصل تحقيقاتها.

وعلمت "سبق"، أن الشاب منفّذ عملية القتل في والده بمنطقة شرائع المجاهدين بمكة يعاني اعتلالات نفسية، بحسب التقارير؛ حيث حدثت الجريمة الساعة الخامسة فجراً، بسبب خلاف نشب بينهما.

وكانت الجهات الأمنية بمكة المكرّمة قد تمكّنت من إلقاء القبض على شخصٍ أقدم على قتل والده، صباح اليوم، في الشرائع، بعد أن تلقت بلاغاً عن إقدام شخصٍ (سعودي الجنسية)، على قتل والده إثر خلافاتٍ بينهما بعد ضربه بفأس على رأسه ضربات عدة، وقام أفراد الأسرة الباقون بإغلاق الباب على الجاني، والاتصال بمركز العمليات الموحد (911).

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، وتمكّن رجال دوريات الأمن من الوصول إلى الجاني والقبض عليه، فيما لا يزال مركز شرطة الشرائع يواصل التحقيق في الواقعة ومعرفة مُلابساتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ناحر والده بفأس بشرائع مكة" .. معتل نفسياً وراء الجريمة البشعة
سبق

تكشّفت معلوماتٌ جديدة لـ "سبق"، حول الجريمة البشعة التي استيقظ عليها سكان حي الشرائع بمكة المكرّمة، اليوم الأحد، وتمثُلت في إقدام شاب ٣٥ عاماً على قتل والده ٦٥ عاماً، مستخدماً "فأساً"؛ لتنفيذ جريمته التي انتهت بوفاة الأب، فيما تحفّظت الجهات الأمنية على الشاب، ولا تزال تواصل تحقيقاتها.

وعلمت "سبق"، أن الشاب منفّذ عملية القتل في والده بمنطقة شرائع المجاهدين بمكة يعاني اعتلالات نفسية، بحسب التقارير؛ حيث حدثت الجريمة الساعة الخامسة فجراً، بسبب خلاف نشب بينهما.

وكانت الجهات الأمنية بمكة المكرّمة قد تمكّنت من إلقاء القبض على شخصٍ أقدم على قتل والده، صباح اليوم، في الشرائع، بعد أن تلقت بلاغاً عن إقدام شخصٍ (سعودي الجنسية)، على قتل والده إثر خلافاتٍ بينهما بعد ضربه بفأس على رأسه ضربات عدة، وقام أفراد الأسرة الباقون بإغلاق الباب على الجاني، والاتصال بمركز العمليات الموحد (911).

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، وتمكّن رجال دوريات الأمن من الوصول إلى الجاني والقبض عليه، فيما لا يزال مركز شرطة الشرائع يواصل التحقيق في الواقعة ومعرفة مُلابساتها.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
02:18 PM

"ناحر والده بفأس بشرائع مكة" .. معتل نفسياً وراء الجريمة البشعة

الجريمة وقعت في الساعة الخامسة فجراً بسبب خلاف نشب بينهما

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
32
14,602

تكشّفت معلوماتٌ جديدة لـ "سبق"، حول الجريمة البشعة التي استيقظ عليها سكان حي الشرائع بمكة المكرّمة، اليوم الأحد، وتمثُلت في إقدام شاب ٣٥ عاماً على قتل والده ٦٥ عاماً، مستخدماً "فأساً"؛ لتنفيذ جريمته التي انتهت بوفاة الأب، فيما تحفّظت الجهات الأمنية على الشاب، ولا تزال تواصل تحقيقاتها.

وعلمت "سبق"، أن الشاب منفّذ عملية القتل في والده بمنطقة شرائع المجاهدين بمكة يعاني اعتلالات نفسية، بحسب التقارير؛ حيث حدثت الجريمة الساعة الخامسة فجراً، بسبب خلاف نشب بينهما.

وكانت الجهات الأمنية بمكة المكرّمة قد تمكّنت من إلقاء القبض على شخصٍ أقدم على قتل والده، صباح اليوم، في الشرائع، بعد أن تلقت بلاغاً عن إقدام شخصٍ (سعودي الجنسية)، على قتل والده إثر خلافاتٍ بينهما بعد ضربه بفأس على رأسه ضربات عدة، وقام أفراد الأسرة الباقون بإغلاق الباب على الجاني، والاتصال بمركز العمليات الموحد (911).

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، وتمكّن رجال دوريات الأمن من الوصول إلى الجاني والقبض عليه، فيما لا يزال مركز شرطة الشرائع يواصل التحقيق في الواقعة ومعرفة مُلابساتها.

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