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"الصحة" : تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 39048

الرياض تتخطى الـ6 آلاف إصابة بـ"كورونا"

سجلت 2.423 حالة تعافٍ

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في مدينة الرياض 6 آلاف إصابة، بينما تخطى عدد المتعافين ألفين وأربعمائة حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل مدينة الرياض إجمالي عدد الإصابات 6.316 حالة بالفيروس، بينما بلغ إجمالي التعافي منهم 2.423 حالة.

وأعلن متحدث وزارة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد تسجيل 1912 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة العربية السعودية، وتسجيل 1313 حالة تعافٍ إضافية، فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تتخطى الـ6 آلاف إصابة بـ"كورونا"
سبق

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في مدينة الرياض 6 آلاف إصابة، بينما تخطى عدد المتعافين ألفين وأربعمائة حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل مدينة الرياض إجمالي عدد الإصابات 6.316 حالة بالفيروس، بينما بلغ إجمالي التعافي منهم 2.423 حالة.

وأعلن متحدث وزارة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد تسجيل 1912 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة العربية السعودية، وتسجيل 1313 حالة تعافٍ إضافية، فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
04:24 PM

الرياض تتخطى الـ6 آلاف إصابة بـ"كورونا"

سجلت 2.423 حالة تعافٍ

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مسلّم الهواملة - الرياض
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تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في مدينة الرياض 6 آلاف إصابة، بينما تخطى عدد المتعافين ألفين وأربعمائة حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل مدينة الرياض إجمالي عدد الإصابات 6.316 حالة بالفيروس، بينما بلغ إجمالي التعافي منهم 2.423 حالة.

وأعلن متحدث وزارة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد تسجيل 1912 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة العربية السعودية، وتسجيل 1313 حالة تعافٍ إضافية، فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

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