الخطوط السعودية الناقل الرسمي لسباق "ماراثون الرياض الدولي"

تشارك الخطوط السعودية- الناقل الوطني للمملكة- في رعاية سباق "ماراثون الرياض الدولي"، والمقرر إقامته يوم السبت 24 فبراير الجاري، والذي اعتمد بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وستقدم "السعودية" ضمن رعايتها لهذا الحدث الكبير عددًا من المبادرات النوعية من بينها تقديم تذاكر سفر للمشاركين إلى جانب تقديم أكثر من ألفين وأربعمائة وجبة توزع على الحضور والمشاركين وغيرها من المبادرات النوعية. يأتي ذلك امتدادًا لإسهامات "السعودية" ومشاركتها في الفعاليات التي تقيمها الهيئة العامة للرياضة، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها، حيث تتعدد أهداف إقامة هذا الماراثون العالمي لتشمل نشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة وذلك في ظل سعي الهيئة لصناعة رياضة جاذبة ومشوقة تحفز المجتمع على ممارسة الرياضة بكل أشكالها وأنواعها، ومن أجل تحقيق تلك الأهداف جاءت شراكة الناقل الوطني مع الهيئة للمساهمة في إنجاح هذا الحدث. وتتضمن مبادرات "السعودية" في رعايتها لسباق "ماراثون الرياض الدولي" تقديم عديد من الجوائز على هيئة تذاكر سفر للمشاركين في السباق، كما تستثمر هذه المناسبة لتوزيع أكثر من ألفين وأربعمائة وجبة غذائية صحية للمشاركين والحضور تحت شعار "سافر بصحة"، وتهدف "السعودية" من خلال هذه المبادرة إلى التوعية بضرورة التغذية السليمة والحرص على الجميع بينها وبين أداء الرياضة، حيث إن مشاركتها بتقديم هذه الوجبات يعد امتدادًا لما تقدمه من إنتاج غذائي متميز على متن طائراتها لكل شرائح الضيوف بما فيها الوجبات الخاصة لمرضى التوحد إلى جانب توفير قائمة الطعام بطريقة "برايل" للمكفوفين وغير ذلك من الخدمات. وتُساهم "السعودية" كذلك بإجراء مسابقة عبارة عن التسديد على المرمى الذي سيتم تصميمه طبقًا لخريطة جمهورية روسيا الاتحادية وسيتم توزيع (10) تذاكر داخلية للفائزين في هذه المسابقة، وجاء تصميم المرمى على هذا الغرار دعمًا من الخطوط السعودية للمنتخب المشارك في المونديال القادم، حيث أعلنت "السعودية" في وقت سابق أنها ستبدأ ابتداءً من 12 يونيو المقبل في تشغيل رحلات يومية ومنتظمة بين كل من الرياض وجدة والعاصمة الروسية موسكو تزامنًا مع انطلاق نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا يوم الخميس 14 يونيو بالمباراة الافتتاحية التي تجمع منتخبنا الوطني ومنتخب روسيا "المستضيف" على ملعب لوزنيكي في موسكو. ويحظى السباق بتغطية موسعة من وسائل الإعلام المختلفة لأهمية هذا الحدث، وسيشارك الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في هذا الحدث الرياضي الكبير بإقامة العديد من الفعاليات المصاحبة والنشاطات المجتمعية المتنوعة.

الخطوط السعودية الناقل الرسمي لسباق "ماراثون الرياض الدولي" عبدالعزيز السلمي سبق 2018-02-23 تشارك الخطوط السعودية- الناقل الوطني للمملكة- في رعاية سباق "ماراثون الرياض الدولي"، والمقرر إقامته يوم السبت 24 فبراير الجاري، والذي اعتمد بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وستقدم "السعودية" ضمن رعايتها لهذا الحدث الكبير عددًا من المبادرات النوعية من بينها تقديم تذاكر سفر للمشاركين إلى جانب تقديم أكثر من ألفين وأربعمائة وجبة توزع على الحضور والمشاركين وغيرها من المبادرات النوعية.



يأتي ذلك امتدادًا لإسهامات "السعودية" ومشاركتها في الفعاليات التي تقيمها الهيئة العامة للرياضة، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها، حيث تتعدد أهداف إقامة هذا الماراثون العالمي لتشمل نشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة وذلك في ظل سعي الهيئة لصناعة رياضة جاذبة ومشوقة تحفز المجتمع على ممارسة الرياضة بكل أشكالها وأنواعها، ومن أجل تحقيق تلك الأهداف جاءت شراكة الناقل الوطني مع الهيئة للمساهمة في إنجاح هذا الحدث.



وتتضمن مبادرات "السعودية" في رعايتها لسباق "ماراثون الرياض الدولي" تقديم عديد من الجوائز على هيئة تذاكر سفر للمشاركين في السباق، كما تستثمر هذه المناسبة لتوزيع أكثر من ألفين وأربعمائة وجبة غذائية صحية للمشاركين والحضور تحت شعار "سافر بصحة"، وتهدف "السعودية" من خلال هذه المبادرة إلى التوعية بضرورة التغذية السليمة والحرص على الجميع بينها وبين أداء الرياضة، حيث إن مشاركتها بتقديم هذه الوجبات يعد امتدادًا لما تقدمه من إنتاج غذائي متميز على متن طائراتها لكل شرائح الضيوف بما فيها الوجبات الخاصة لمرضى التوحد إلى جانب توفير قائمة الطعام بطريقة "برايل" للمكفوفين وغير ذلك من الخدمات.



وتُساهم "السعودية" كذلك بإجراء مسابقة عبارة عن التسديد على المرمى الذي سيتم تصميمه طبقًا لخريطة جمهورية روسيا الاتحادية وسيتم توزيع (10) تذاكر داخلية للفائزين في هذه المسابقة، وجاء تصميم المرمى على هذا الغرار دعمًا من الخطوط السعودية للمنتخب المشارك في المونديال القادم، حيث أعلنت "السعودية" في وقت سابق أنها ستبدأ ابتداءً من 12 يونيو المقبل في تشغيل رحلات يومية ومنتظمة بين كل من الرياض وجدة والعاصمة الروسية موسكو تزامنًا مع انطلاق نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا يوم الخميس 14 يونيو بالمباراة الافتتاحية التي تجمع منتخبنا الوطني ومنتخب روسيا "المستضيف" على ملعب لوزنيكي في موسكو.



ويحظى السباق بتغطية موسعة من وسائل الإعلام المختلفة لأهمية هذا الحدث، وسيشارك الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في هذا الحدث الرياضي الكبير بإقامة العديد من الفعاليات المصاحبة والنشاطات المجتمعية المتنوعة.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439 12:06 AM

الخطوط السعودية الناقل الرسمي لسباق "ماراثون الرياض الدولي" ستقدم ضمن رعايتها لهذا الحدث الكبير عددًا من المبادرات النوعية





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تشارك الخطوط السعودية- الناقل الوطني للمملكة- في رعاية سباق "ماراثون الرياض الدولي"، والمقرر إقامته يوم السبت 24 فبراير الجاري، والذي اعتمد بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وستقدم "السعودية" ضمن رعايتها لهذا الحدث الكبير عددًا من المبادرات النوعية من بينها تقديم تذاكر سفر للمشاركين إلى جانب تقديم أكثر من ألفين وأربعمائة وجبة توزع على الحضور والمشاركين وغيرها من المبادرات النوعية.



يأتي ذلك امتدادًا لإسهامات "السعودية" ومشاركتها في الفعاليات التي تقيمها الهيئة العامة للرياضة، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها، حيث تتعدد أهداف إقامة هذا الماراثون العالمي لتشمل نشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة وذلك في ظل سعي الهيئة لصناعة رياضة جاذبة ومشوقة تحفز المجتمع على ممارسة الرياضة بكل أشكالها وأنواعها، ومن أجل تحقيق تلك الأهداف جاءت شراكة الناقل الوطني مع الهيئة للمساهمة في إنجاح هذا الحدث.



وتتضمن مبادرات "السعودية" في رعايتها لسباق "ماراثون الرياض الدولي" تقديم عديد من الجوائز على هيئة تذاكر سفر للمشاركين في السباق، كما تستثمر هذه المناسبة لتوزيع أكثر من ألفين وأربعمائة وجبة غذائية صحية للمشاركين والحضور تحت شعار "سافر بصحة"، وتهدف "السعودية" من خلال هذه المبادرة إلى التوعية بضرورة التغذية السليمة والحرص على الجميع بينها وبين أداء الرياضة، حيث إن مشاركتها بتقديم هذه الوجبات يعد امتدادًا لما تقدمه من إنتاج غذائي متميز على متن طائراتها لكل شرائح الضيوف بما فيها الوجبات الخاصة لمرضى التوحد إلى جانب توفير قائمة الطعام بطريقة "برايل" للمكفوفين وغير ذلك من الخدمات.



وتُساهم "السعودية" كذلك بإجراء مسابقة عبارة عن التسديد على المرمى الذي سيتم تصميمه طبقًا لخريطة جمهورية روسيا الاتحادية وسيتم توزيع (10) تذاكر داخلية للفائزين في هذه المسابقة، وجاء تصميم المرمى على هذا الغرار دعمًا من الخطوط السعودية للمنتخب المشارك في المونديال القادم، حيث أعلنت "السعودية" في وقت سابق أنها ستبدأ ابتداءً من 12 يونيو المقبل في تشغيل رحلات يومية ومنتظمة بين كل من الرياض وجدة والعاصمة الروسية موسكو تزامنًا مع انطلاق نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا يوم الخميس 14 يونيو بالمباراة الافتتاحية التي تجمع منتخبنا الوطني ومنتخب روسيا "المستضيف" على ملعب لوزنيكي في موسكو.



ويحظى السباق بتغطية موسعة من وسائل الإعلام المختلفة لأهمية هذا الحدث، وسيشارك الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في هذا الحدث الرياضي الكبير بإقامة العديد من الفعاليات المصاحبة والنشاطات المجتمعية المتنوعة.