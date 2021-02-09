إلزام أندية الأولى بإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق المباريات

اتحاد القدم يصدر تعميمًا بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعميمًا إلى أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين بشأن التشديد في تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19”.

وأوضح الاتحاد في تعميمه، ضرورة التقيد وإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الحادية والعشرين، وتقديم النتيجة موثقة من مختبر معتمد لجميع المشاركين، ورفعها إلى غرفة التحكم بجائحة كورونا بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد السعودي في تعميمه إلى أنه حرصًا على سلامة الجميع فإنه لن يُسمح لأي لاعب بالمشاركة في المباريات ما لم يصل للغرفة حصول اللاعب على نتيجة الاختبار سلبية.