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حائل.. إخماد حريق اندلع في معمل لتدوير النفايات

الدفاع المدني: لم ينتج عن الحادث إصابات ولله الحمد

أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً اندلع في معمل لتدوير النفايات.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: مدني #حائل يخمد حريقاً اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. إخماد حريق اندلع في معمل لتدوير النفايات
سبق

أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً اندلع في معمل لتدوير النفايات.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: مدني #حائل يخمد حريقاً اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
11:54 AM

حائل.. إخماد حريق اندلع في معمل لتدوير النفايات

الدفاع المدني: لم ينتج عن الحادث إصابات ولله الحمد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً اندلع في معمل لتدوير النفايات.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: مدني #حائل يخمد حريقاً اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد.

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