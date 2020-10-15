وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: مدني #حائل يخمد حريقاً اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد.

حائل.. إخماد حريق اندلع في معمل لتدوير النفايات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-15 أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً اندلع في معمل لتدوير النفايات. وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: مدني #حائل يخمد حريقاً اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 11:54 AM

حائل.. إخماد حريق اندلع في معمل لتدوير النفايات الدفاع المدني: لم ينتج عن الحادث إصابات ولله الحمد





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أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً اندلع في معمل لتدوير النفايات.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: مدني #حائل يخمد حريقاً اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد.