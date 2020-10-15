حائل.. إخماد حريق اندلع في معمل لتدوير النفايات

أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً اندلع في معمل لتدوير النفايات.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: مدني #حائل يخمد حريقاً اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً اندلع في معمل لتدوير النفايات.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: مدني #حائل يخمد حريقاً اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد.الدفاع المدني
أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً اندلع في معمل لتدوير النفايات.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: مدني #حائل يخمد حريقاً اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً اندلع في معمل لتدوير النفايات.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: مدني #حائل يخمد حريقاً اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد.