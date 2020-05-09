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الكشف عن مشروع كهربائي ضخم يربط بين مصر والسعودية

توقيع عقود إنشاء الخط بين البلدين نهاية شهر مايو الجاري

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية، اليوم السبت، أن مصر بصدد توقيع عقد ضخم مع السعودية قريباً.

وقال المصدر وفق صحيفة "اليوم السابع": الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستوقع العقود الخاصة ببدء إنشاء خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف: سيتم البدء في أعمال التنفيذ عقب توقيع العقود مباشرة خلال شهر يونيو.

وأردف المصدر: الجانب السعودي سيقوم بتحديد المسار الجديد لخط الربط بين البلدين؛ نتيجة دخول مشروع نيوم بالمسار القديم لخط الربط.

وتابع: مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يهدف لتبادل ثلاثة آلاف ميغاوات، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين.

وقال المصدر: يتكون المشروع ﻣﻦ ثلاثة عناصر، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ محطتي ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿي ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

وأضاف: معدل العائد من الاستثمار يتجاوز 13% عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع فترة استرداد للتكاليف تصل إلى ثماني سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى ثلاثة آلاف ميغاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكشف عن مشروع كهربائي ضخم يربط بين مصر والسعودية
سبق

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية، اليوم السبت، أن مصر بصدد توقيع عقد ضخم مع السعودية قريباً.

وقال المصدر وفق صحيفة "اليوم السابع": الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستوقع العقود الخاصة ببدء إنشاء خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف: سيتم البدء في أعمال التنفيذ عقب توقيع العقود مباشرة خلال شهر يونيو.

وأردف المصدر: الجانب السعودي سيقوم بتحديد المسار الجديد لخط الربط بين البلدين؛ نتيجة دخول مشروع نيوم بالمسار القديم لخط الربط.

وتابع: مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يهدف لتبادل ثلاثة آلاف ميغاوات، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين.

وقال المصدر: يتكون المشروع ﻣﻦ ثلاثة عناصر، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ محطتي ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿي ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

وأضاف: معدل العائد من الاستثمار يتجاوز 13% عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع فترة استرداد للتكاليف تصل إلى ثماني سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى ثلاثة آلاف ميغاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
02:51 PM

الكشف عن مشروع كهربائي ضخم يربط بين مصر والسعودية

توقيع عقود إنشاء الخط بين البلدين نهاية شهر مايو الجاري

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محمد البقمي - الرياض
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أعلن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية، اليوم السبت، أن مصر بصدد توقيع عقد ضخم مع السعودية قريباً.

وقال المصدر وفق صحيفة "اليوم السابع": الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستوقع العقود الخاصة ببدء إنشاء خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف: سيتم البدء في أعمال التنفيذ عقب توقيع العقود مباشرة خلال شهر يونيو.

وأردف المصدر: الجانب السعودي سيقوم بتحديد المسار الجديد لخط الربط بين البلدين؛ نتيجة دخول مشروع نيوم بالمسار القديم لخط الربط.

وتابع: مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يهدف لتبادل ثلاثة آلاف ميغاوات، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين.

وقال المصدر: يتكون المشروع ﻣﻦ ثلاثة عناصر، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ محطتي ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿي ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

وأضاف: معدل العائد من الاستثمار يتجاوز 13% عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع فترة استرداد للتكاليف تصل إلى ثماني سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى ثلاثة آلاف ميغاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

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