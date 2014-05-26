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"المسند" عن أجواء الساعات القادمة: استقرارٌ بربوع البلاد عدا زخات بهذه المواقع

قال: رياح سطحية شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار في الحدود الشمالية والمدينة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: اليوم الاستقرار مستمر على ربوع البلاد؛ عدا تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من ‫#عسير ‫#الباحة و‫#مكة.

‏وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح سطحية شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار في #الحدود_الشمالية، وتكون الرياح غربية نشطة على أجزاء من منطقة ‫#المدينة.

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"المسند" عن أجواء الساعات القادمة: استقرارٌ بربوع البلاد عدا زخات بهذه المواقع
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: اليوم الاستقرار مستمر على ربوع البلاد؛ عدا تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من ‫#عسير ‫#الباحة و‫#مكة.

‏وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح سطحية شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار في #الحدود_الشمالية، وتكون الرياح غربية نشطة على أجزاء من منطقة ‫#المدينة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
10:54 AM

"المسند" عن أجواء الساعات القادمة: استقرارٌ بربوع البلاد عدا زخات بهذه المواقع

قال: رياح سطحية شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار في الحدود الشمالية والمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: اليوم الاستقرار مستمر على ربوع البلاد؛ عدا تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من ‫#عسير ‫#الباحة و‫#مكة.

‏وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح سطحية شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار في #الحدود_الشمالية، وتكون الرياح غربية نشطة على أجزاء من منطقة ‫#المدينة.

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