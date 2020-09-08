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الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تُفعل مبادرة "تعليمهم إحسان"

تهدف إلى إقامة شعيرة الوضوء والصلاة على الوجه الصحيح

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة بوحدة الترجمة واللغات النسائية، اليوم، مبادرة "تعليمهم إحسان" عن بعد التي تهدف إلى إقامة شعيرة الوضوء والصلاة على الوجه الصحيح، وتعليم سنن وآداب يوم الجمعة بحضور الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية الدكتورة نورة الذويبي، وذلك ضمن مبادرات الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية.

وذكرت مديرة وحدة الترجمة واللغات النسائية ديمة بنت محمد باسليم، أن المبادرة تناولت العديد من المحاور التي تمثلت في تعليم كيفية تعظيم بيت الله الحرام، بالإضافة إلى تعليم صلاة الجنازة، وصفة الحج والعمرة لعاملات النظافة بالبيت العتيق.

وأشارت إلى أن هذه الخدمات والمبادرات تأتي انطلاقاً من أهمية توفير خدمات نوعية مميزة لمختلف الفئات العاملة بالمسجد الحرام وذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود.

وأبدت العاملات بالمسجد الحرام، البالغ عددهن (٤٤) شكرهن على الخدمات المقدمة لهن في هذا الجانب.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تُفعل مبادرة "تعليمهم إحسان"
سبق

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة بوحدة الترجمة واللغات النسائية، اليوم، مبادرة "تعليمهم إحسان" عن بعد التي تهدف إلى إقامة شعيرة الوضوء والصلاة على الوجه الصحيح، وتعليم سنن وآداب يوم الجمعة بحضور الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية الدكتورة نورة الذويبي، وذلك ضمن مبادرات الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية.

وذكرت مديرة وحدة الترجمة واللغات النسائية ديمة بنت محمد باسليم، أن المبادرة تناولت العديد من المحاور التي تمثلت في تعليم كيفية تعظيم بيت الله الحرام، بالإضافة إلى تعليم صلاة الجنازة، وصفة الحج والعمرة لعاملات النظافة بالبيت العتيق.

وأشارت إلى أن هذه الخدمات والمبادرات تأتي انطلاقاً من أهمية توفير خدمات نوعية مميزة لمختلف الفئات العاملة بالمسجد الحرام وذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود.

وأبدت العاملات بالمسجد الحرام، البالغ عددهن (٤٤) شكرهن على الخدمات المقدمة لهن في هذا الجانب.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
03:06 PM

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تُفعل مبادرة "تعليمهم إحسان"

تهدف إلى إقامة شعيرة الوضوء والصلاة على الوجه الصحيح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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فعّلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة بوحدة الترجمة واللغات النسائية، اليوم، مبادرة "تعليمهم إحسان" عن بعد التي تهدف إلى إقامة شعيرة الوضوء والصلاة على الوجه الصحيح، وتعليم سنن وآداب يوم الجمعة بحضور الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية الدكتورة نورة الذويبي، وذلك ضمن مبادرات الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية.

وذكرت مديرة وحدة الترجمة واللغات النسائية ديمة بنت محمد باسليم، أن المبادرة تناولت العديد من المحاور التي تمثلت في تعليم كيفية تعظيم بيت الله الحرام، بالإضافة إلى تعليم صلاة الجنازة، وصفة الحج والعمرة لعاملات النظافة بالبيت العتيق.

وأشارت إلى أن هذه الخدمات والمبادرات تأتي انطلاقاً من أهمية توفير خدمات نوعية مميزة لمختلف الفئات العاملة بالمسجد الحرام وذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود.

وأبدت العاملات بالمسجد الحرام، البالغ عددهن (٤٤) شكرهن على الخدمات المقدمة لهن في هذا الجانب.

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