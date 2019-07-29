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"الأمن البيئي" يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مخالفين لنظام البيئة؛ لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم ضبط 11 آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين اثنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والمصرية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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"الأمن البيئي" يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مخالفين لنظام البيئة؛ لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم ضبط 11 آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين اثنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والمصرية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
01:52 PM

"الأمن البيئي" يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مخالفين لنظام البيئة؛ لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم ضبط 11 آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين اثنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والمصرية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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