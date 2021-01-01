النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مع حلول 2021.. انتهاء مهلة "الكفاءة المالية".. النتائج 7 يناير (الجاري)

لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية في الأندية الرياضية

مع حلول عام 2021، أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بلجنة الكفاءة المالية، انتهاء المهلة المحددة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل نهاية 30 أكتوبر 2020 م، وذلك من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وستقوم اللجنة بمراجعة كافة المستندات المقدمة من قبل الأندية المعنية، على أن تعلن النتائج الخميس المقبل الموافق 7 يناير 2021م.

وقدمت وزارة الرياضة الشكر لكافة الأندية ومسؤوليها على تعاونهم الكبير في تقديم المستندات المطلوبة وتفعيل وسائل التواصل المستمرة مع اللجنة، بما يحقق الهدف المأمول بالحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية في الأندية الرياضية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المنشودة منها.

وزارة الرياضة الدوري السعودي للمحترفين الكفاءة المالية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مع حلول 2021.. انتهاء مهلة "الكفاءة المالية".. النتائج 7 يناير (الجاري)
سبق

مع حلول عام 2021، أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بلجنة الكفاءة المالية، انتهاء المهلة المحددة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل نهاية 30 أكتوبر 2020 م، وذلك من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وستقوم اللجنة بمراجعة كافة المستندات المقدمة من قبل الأندية المعنية، على أن تعلن النتائج الخميس المقبل الموافق 7 يناير 2021م.

وقدمت وزارة الرياضة الشكر لكافة الأندية ومسؤوليها على تعاونهم الكبير في تقديم المستندات المطلوبة وتفعيل وسائل التواصل المستمرة مع اللجنة، بما يحقق الهدف المأمول بالحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية في الأندية الرياضية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المنشودة منها.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
02:02 AM

مع حلول 2021.. انتهاء مهلة "الكفاءة المالية".. النتائج 7 يناير (الجاري)

لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية في الأندية الرياضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
461

مع حلول عام 2021، أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بلجنة الكفاءة المالية، انتهاء المهلة المحددة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل نهاية 30 أكتوبر 2020 م، وذلك من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وستقوم اللجنة بمراجعة كافة المستندات المقدمة من قبل الأندية المعنية، على أن تعلن النتائج الخميس المقبل الموافق 7 يناير 2021م.

وقدمت وزارة الرياضة الشكر لكافة الأندية ومسؤوليها على تعاونهم الكبير في تقديم المستندات المطلوبة وتفعيل وسائل التواصل المستمرة مع اللجنة، بما يحقق الهدف المأمول بالحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية في الأندية الرياضية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المنشودة منها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,002
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,807
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,291
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,496

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة