الولايات المتحدة: بكين تمارس "سلوك بلطجي" في بحر الصين الجنوبي

وسط تزايد الخلافات بين البلدين بسبب قضايا عدة خاصة كورونا

شنت الولايات المتحدة هجومًا جديدًا على الحكومة الصينية، متهمة إياها بممارسة "سلوك بلطجي" في بحر الصين الجنوبي، وسط تزايد الخلافات بين البلدين، بسبب قضايا عدة خاصة جائحة فيروس كورونا.



وأصدرت الخارجية الأمريكية، بيانًا اليوم السبت، قالت فيه: "الولايات المتحدة قلقة من التقارير حول التصرفات الاستفزازية المتكررة من قبل الصين والهادفة إلى استكشاف حقول النفط والغاز في جرف دول أخرى تعلن حقوقها عليها".



الوزارة أضافت في بيانها: "في هذا السياق يجب على الصين وقف سلوكها البلطجي والامتناع في المشاركة في مثل هذه الاستفزازات والأنشطة المزعزعة للاستقرار".