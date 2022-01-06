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"كورونا" يصيب وزير الصحة الكويتي

"السعيد" يخضع للعزل المنزلي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، أن التحاليل أثبتت إصابة وزير الصحة خالد السعيد بـ"كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن المسحة أجريت بشكل روتيني على الوزير صباح اليوم.

وأضافت أن الوزير يطبق بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، ويمارس مهامه عن بعد.

وشهدت حالات الإصابة بالفيروس زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، وسجلت البلاد 2413 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل عشرين حالة فقط في التاسع من ديسمبر.

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"كورونا" يصيب وزير الصحة الكويتي
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، أن التحاليل أثبتت إصابة وزير الصحة خالد السعيد بـ"كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن المسحة أجريت بشكل روتيني على الوزير صباح اليوم.

وأضافت أن الوزير يطبق بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، ويمارس مهامه عن بعد.

وشهدت حالات الإصابة بالفيروس زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، وسجلت البلاد 2413 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل عشرين حالة فقط في التاسع من ديسمبر.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
06:30 PM

"كورونا" يصيب وزير الصحة الكويتي

"السعيد" يخضع للعزل المنزلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، أن التحاليل أثبتت إصابة وزير الصحة خالد السعيد بـ"كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن المسحة أجريت بشكل روتيني على الوزير صباح اليوم.

وأضافت أن الوزير يطبق بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، ويمارس مهامه عن بعد.

وشهدت حالات الإصابة بالفيروس زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، وسجلت البلاد 2413 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل عشرين حالة فقط في التاسع من ديسمبر.

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