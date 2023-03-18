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نادٍ إسباني يعلن إصابة 15 من أعضائه بـ"فيروس كورونا"

أعلن ألافيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في النادي.

وكان النادي كشف يوم السبت الماضي عن إصابة اثنين من جهازه الفني بالفيروس.

وأضاف النادي أن جميع المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض.

وقال البيان: هناك 15 حالة إيجابية؛ ثلاث منها من الفريق الأول في ألافيس، وسبع من أفراد الجهاز التدريبي، لم يصب أي فرد في فريق كرة السلة في النادي، هناك خمسة موظفين في النادي أصيبوا بالفيروس، قرر النادي الخضوع للفحوص طبقًا للمسؤولية التي يتحلّى بها تجاه أفراده وجميع العاملين به. هذه الاختبارات هي أفضل وسيلة للكشف عن الحالات واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحد من انتشار المرض بأي طريقة ممكنة.

وتابع: هؤلاء الأشخاص الذين جاءت نتائجهم إيجابية لم تظهر عليهم أي أعراض.

وإسبانيا ثاني أكثر بلد في أوروبا تضررًا من فيروس كورونا بعد إيطاليا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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نادٍ إسباني يعلن إصابة 15 من أعضائه بـ"فيروس كورونا"
سبق

أعلن ألافيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في النادي.

وكان النادي كشف يوم السبت الماضي عن إصابة اثنين من جهازه الفني بالفيروس.

وأضاف النادي أن جميع المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض.

وقال البيان: هناك 15 حالة إيجابية؛ ثلاث منها من الفريق الأول في ألافيس، وسبع من أفراد الجهاز التدريبي، لم يصب أي فرد في فريق كرة السلة في النادي، هناك خمسة موظفين في النادي أصيبوا بالفيروس، قرر النادي الخضوع للفحوص طبقًا للمسؤولية التي يتحلّى بها تجاه أفراده وجميع العاملين به. هذه الاختبارات هي أفضل وسيلة للكشف عن الحالات واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحد من انتشار المرض بأي طريقة ممكنة.

وتابع: هؤلاء الأشخاص الذين جاءت نتائجهم إيجابية لم تظهر عليهم أي أعراض.

وإسبانيا ثاني أكثر بلد في أوروبا تضررًا من فيروس كورونا بعد إيطاليا.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
07:55 PM

نادٍ إسباني يعلن إصابة 15 من أعضائه بـ"فيروس كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن ألافيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في النادي.

وكان النادي كشف يوم السبت الماضي عن إصابة اثنين من جهازه الفني بالفيروس.

وأضاف النادي أن جميع المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض.

وقال البيان: هناك 15 حالة إيجابية؛ ثلاث منها من الفريق الأول في ألافيس، وسبع من أفراد الجهاز التدريبي، لم يصب أي فرد في فريق كرة السلة في النادي، هناك خمسة موظفين في النادي أصيبوا بالفيروس، قرر النادي الخضوع للفحوص طبقًا للمسؤولية التي يتحلّى بها تجاه أفراده وجميع العاملين به. هذه الاختبارات هي أفضل وسيلة للكشف عن الحالات واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحد من انتشار المرض بأي طريقة ممكنة.

وتابع: هؤلاء الأشخاص الذين جاءت نتائجهم إيجابية لم تظهر عليهم أي أعراض.

وإسبانيا ثاني أكثر بلد في أوروبا تضررًا من فيروس كورونا بعد إيطاليا.

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