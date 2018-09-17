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"التركي" مساعداً لعميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام الفيصل

صدر قرار مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش بتكليف الأستاذ تركي بن سليمان التركي مساعداً لعميد القبول والتسجيل لشؤون القبول.


ويعد" التركي "من الكفاءات الشابة المتميزة وله بصمة واضحة في تطوير آلية القبول بالجامعة.

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"التركي" مساعداً لعميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام الفيصل
سبق

صدر قرار مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش بتكليف الأستاذ تركي بن سليمان التركي مساعداً لعميد القبول والتسجيل لشؤون القبول.


ويعد" التركي "من الكفاءات الشابة المتميزة وله بصمة واضحة في تطوير آلية القبول بالجامعة.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
09:55 PM

"التركي" مساعداً لعميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام الفيصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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صدر قرار مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش بتكليف الأستاذ تركي بن سليمان التركي مساعداً لعميد القبول والتسجيل لشؤون القبول.


ويعد" التركي "من الكفاءات الشابة المتميزة وله بصمة واضحة في تطوير آلية القبول بالجامعة.

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53.8 مليار

31 يوليو
33,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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