مواطنون لـ"لسبق": انتشار الدراجات والتفحيط يشوش على مرتادي حديقة روضة الرياض

طالبوا الأمانة بتنظيم الحدائق وتحديد مسارات المشي لاستيعاب مختلف شرائح المجتمع

تذمر مواطنون من انتشار الدراجات والسكوترات في ممشى حديقة الروضة بشرق العاصمة الرياض وظاهرة التفحيط بالشوارع المجاورة لها، مؤكدين الحاجة إلى تنظيم الحدائق وتحديد مسارات للمشي والدراجات والسكوترات التي تسببت في أذية كبار السن الذين تمثل أماكن المشي ملاذاً لهم في أوقات الفراغ.



وتفصيلًا: قال المواطن صالح بن عبدالله القويحص في حديث لـ"سبق": إن الحدائق تشهد تطوراً كبيراً لتوفير لكافة الخدمات اللازمة لتكون مهيأة لاستيعاب مختلف شرائح المجتمع لممارسة رياضة المشي، مبيناً أن مما يعكر صفو الحدائق ومرتاديها كثرة وانتشار الدراجات والسكوترات التي تسببت في عزوف الكثير من كبار السن عن الإتيان للحدائق.



وبين "القويحص" أن الحاجة ماسة لتنظيم الحدائق وتوزيع أماكن المشي والسكوترات والدراجات حتى يمكن للجميع الاستفادة من مساحات الحدائق.



من ناحيته عبر المواطن صالح الرشيد عن استيائه من كثرة المفحطين بالشوارع المجاورة لحديقة الروضة، التي بسببها تتم مضايقة الجلوس بالأصوات وروائح الإطارات جراء التفحيط، داعياً إلى تكثيف الحملات المرورية لمتابعة المفحطين وإيقاع أشد العقوبات الرادعة لهم.



وقدموا في ختام حديثهم الشكر لصحيفة "سبق" على نقل رسالتهم للمسؤولين لإنهاء معاناتهم والتصديق لكل ما يؤذي رواد الحديقة التي تخدم عدة أحياء مهمة في شرق العاصمة الرياض.