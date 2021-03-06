رئيس جامعة شقراء يشكر منسوبيها في اليوم العالمي لتقدير الموظف

العياد: يدفعنا لبذل المزيد من الجهد إخلاصًا وتفانيًّا

قدّم رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي بن محمد السيف، شكره وتقديره لمنسوبي الجامعة على جهودهم المبذولة للارتقاء بها؛ بمناسبة اليوم العالمي لتقدير الموظفين.

ويوافق هذا اليوم، الجمعة الأولى من شهر مارس، كل عام ميلادي؛ للتعبير عن تقدير جهود الموظف ودوره في المجتمع.

وقال "السيف"، عبر رسالة بَعَث بها لكل منسوبي الجامعة: "زملائي وزميلاتي منسوبي جامعة شقراء أشكر لكم كل ما تقدمونه من عطاء وما تبذلونه من جهد في سبيل الارتقاء بجامعتنا الموقرة، سائلًا الله جل وعلا أن يجعلكم ذخرًا لجامعتكم نحو مزيد من التقدم".

وتفاعل عدد من منسوبي الجامعة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع رسالة "السيف".

وأكد الدكتور محمد العياد، أن هذه الرسالة تدشن مرحلة جديدة من العلاقة الوظيفية بين الرئيس ومنسوبي الجامعة، بما يدفعهم لبذل المزيد من الجهد إخلاصًا وتفانيًا لتتبوأ الجامعة مكانة تليق بها محليًّا ودوليًّا.

فيما غرد الدكتور طلال بن عبدالله الشريف، عبر حسابه، قائلًا: "رسالة تقدير من رئيس الجامعة بمناسبة اليوم العالمي لتقدير الموظف، تُعزز نمط العلاقة الوظيفية مع منسوبي الجامعة، وتدفعهم نحو مزيد من العطاء والتألق والإنجاز".

في حين قال الدكتور عبدالله العنزي: إنها لفتة جميلة من رئيس الجامعة تجاه زملائه في الجامعة.

وعبّر الدكتور راشد الهويل، عن شكره لرئيس الجامعة، على ما يقدمه من دعم وتحفيز وإلهام في سبيل رقي الجامعة وتقدّمها وازدهارها، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية المملكة 2030، سائلًا الله -جل وعلا- له بالتوفيق والسداد.