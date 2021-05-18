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البلطان يخاطب الجهاز الفني واللاعبين : عودوا إلى سكة الانتصارات

قبل مواجهة "مفترق طرق" التي تجمع الشباب والعين

طالب رئيس نادي الشباب خالد البلطان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني ، بالعودة إلى سكة الانتصارات عقب الخسارتين في الجولتين الماضيتين، من أجل الاحتفاظ بحظوظهم في المنافسة على لقب الدوري.

ميدانيًا، اعتمد مدرب الفريق الإسباني كارلوس هيرنانديز، النهج التكتيكي الذي سيتبعه لمواجهة العين، ضمن منافسات مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخصص الجزء الأول من الحصة التدريبية للفريق، أمس الاثنين، الجمل الفنية الخاصة باللقاء، وسبق ذلك تمارين إحماء ولياقة.

الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البلطان يخاطب الجهاز الفني واللاعبين : عودوا إلى سكة الانتصارات
سبق

طالب رئيس نادي الشباب خالد البلطان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني ، بالعودة إلى سكة الانتصارات عقب الخسارتين في الجولتين الماضيتين، من أجل الاحتفاظ بحظوظهم في المنافسة على لقب الدوري.

ميدانيًا، اعتمد مدرب الفريق الإسباني كارلوس هيرنانديز، النهج التكتيكي الذي سيتبعه لمواجهة العين، ضمن منافسات مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخصص الجزء الأول من الحصة التدريبية للفريق، أمس الاثنين، الجمل الفنية الخاصة باللقاء، وسبق ذلك تمارين إحماء ولياقة.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
01:14 AM
اخر تعديل
18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
04:51 AM

البلطان يخاطب الجهاز الفني واللاعبين : عودوا إلى سكة الانتصارات

قبل مواجهة "مفترق طرق" التي تجمع الشباب والعين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,306

طالب رئيس نادي الشباب خالد البلطان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني ، بالعودة إلى سكة الانتصارات عقب الخسارتين في الجولتين الماضيتين، من أجل الاحتفاظ بحظوظهم في المنافسة على لقب الدوري.

ميدانيًا، اعتمد مدرب الفريق الإسباني كارلوس هيرنانديز، النهج التكتيكي الذي سيتبعه لمواجهة العين، ضمن منافسات مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخصص الجزء الأول من الحصة التدريبية للفريق، أمس الاثنين، الجمل الفنية الخاصة باللقاء، وسبق ذلك تمارين إحماء ولياقة.

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