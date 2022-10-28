إغلاق طريق "الهدا" احترازيًّا في الاتجاهين‎

إغلاق طريق "الهدا" احترازيًّا في الاتجاهين
بسبب هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة
أعلنت الجهات المعنية إغلاقًا مؤقتًا لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.
وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".
يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن أمطارًا تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة.
إغلاق طريق "الهدا" احترازيًّا في الاتجاهين
سعود الدعجاني
سبق
2021-10-28
أعلنت الجهات المعنية إغلاقًا مؤقتًا لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.
وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".
يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن أمطارًا تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة.
28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
05:59 PM
إغلاق طريق "الهدا" احترازيًّا في الاتجاهين
بسبب هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة
أعلنت الجهات المعنية إغلاقًا مؤقتًا لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.
وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".
يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن أمطارًا تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة.