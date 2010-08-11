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مظلة تقتل فتى أمريكيًّا "بطريقة بشعة" على الشاطئ

أحد الشهود: "كانت الدماء في كل مكان"

تحوّلت نزهة عائلة أمريكية على أحد شواطئ ولاية ماساشوستس إلى مأساة مرعبة، أصيب فيها اثنان من أفراد العائلة؛ لكن الأمر الأكثر إيلامًا كان من نصيب فتى عمره 13 عامًا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، السبت، أن عائلة من ولاية فلوريدا كانت في أحد شواطئ ولاية ماساشوستس عندما وقع الحادث الأليم.

وقال شهود عيان: إن المظلة التي كانت تحمي العائلة من الشمس طارت بسبب الهواء، وضربت امرأتين؛ فيما اخترق رأس عصاها المدبب جسم الفتى الذي تعرض لإصابة بالغة، وأضاف أحد الشهود: "لقد كانت الدماء في كل مكان".

ونُقِل الفتى الذي أصيب بجروح خطيرة إلى المستشفى؛ حيث أعلن هناك عن وفاته، حسب "سكاي نيوز عربية".

وذكرت الشرطة الأمريكية أن الحادث وقع بعد ظهيرة الجمعة؛ حيث تَلَقّت بلاغًا بالواقعة التي حدثت على شاطئ "غود هاربور بيتش".

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مظلة تقتل فتى أمريكيًّا "بطريقة بشعة" على الشاطئ
سبق

تحوّلت نزهة عائلة أمريكية على أحد شواطئ ولاية ماساشوستس إلى مأساة مرعبة، أصيب فيها اثنان من أفراد العائلة؛ لكن الأمر الأكثر إيلامًا كان من نصيب فتى عمره 13 عامًا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، السبت، أن عائلة من ولاية فلوريدا كانت في أحد شواطئ ولاية ماساشوستس عندما وقع الحادث الأليم.

وقال شهود عيان: إن المظلة التي كانت تحمي العائلة من الشمس طارت بسبب الهواء، وضربت امرأتين؛ فيما اخترق رأس عصاها المدبب جسم الفتى الذي تعرض لإصابة بالغة، وأضاف أحد الشهود: "لقد كانت الدماء في كل مكان".

ونُقِل الفتى الذي أصيب بجروح خطيرة إلى المستشفى؛ حيث أعلن هناك عن وفاته، حسب "سكاي نيوز عربية".

وذكرت الشرطة الأمريكية أن الحادث وقع بعد ظهيرة الجمعة؛ حيث تَلَقّت بلاغًا بالواقعة التي حدثت على شاطئ "غود هاربور بيتش".

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:55 AM

مظلة تقتل فتى أمريكيًّا "بطريقة بشعة" على الشاطئ

أحد الشهود: "كانت الدماء في كل مكان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحوّلت نزهة عائلة أمريكية على أحد شواطئ ولاية ماساشوستس إلى مأساة مرعبة، أصيب فيها اثنان من أفراد العائلة؛ لكن الأمر الأكثر إيلامًا كان من نصيب فتى عمره 13 عامًا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، السبت، أن عائلة من ولاية فلوريدا كانت في أحد شواطئ ولاية ماساشوستس عندما وقع الحادث الأليم.

وقال شهود عيان: إن المظلة التي كانت تحمي العائلة من الشمس طارت بسبب الهواء، وضربت امرأتين؛ فيما اخترق رأس عصاها المدبب جسم الفتى الذي تعرض لإصابة بالغة، وأضاف أحد الشهود: "لقد كانت الدماء في كل مكان".

ونُقِل الفتى الذي أصيب بجروح خطيرة إلى المستشفى؛ حيث أعلن هناك عن وفاته، حسب "سكاي نيوز عربية".

وذكرت الشرطة الأمريكية أن الحادث وقع بعد ظهيرة الجمعة؛ حيث تَلَقّت بلاغًا بالواقعة التي حدثت على شاطئ "غود هاربور بيتش".

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