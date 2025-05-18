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"الصحة": تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 57345

"الصحة": تطعيمة الإنفلونزا الموسمية لا تزيد فرص الإصابة بـ"كورونا"

الوزارة تنفي صحة الشائعة وتؤكد أن اللقاح يمنع اضطراب المناعة

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الأنباء التي ترددت عن أن من يتعاطى لقاح الإنفلونزا الموسمية يكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 30%.

ورداً على أحد الاستفسارات قال "العبدالعالي": للأسف هذه من الشائعات غير الصحيحة، ولا تمتّ للصحة بأي صلة، وليست مبنية على أي دراسة علمية، بل بالعكس ندعو إلى تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية في بداية كل موسم؛ لتفادي الدخول في نوبة إصابة بالإنفلونزا، والتي قد تسبب اضطراباً في المناعة خلال فترة الإصابة بالإنفلونزا.

وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا: الحصول على هذا اللقاح يقي من الإصابة في اضطراب جهاز المناعة أو اكتساب عدوى أخرى، ويزيد من مناعة الجسم.

وأردف "العبدالعالي": كل الشائعات التي تتحدث عن أن تعاطى تطعيمة الإنفلونزا الموسمية أكثر تزيد معدل الإصابة بفيروس كورونا عارية من الصحة، ويجب عدم الاستماع للشائعات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تطعيمة الإنفلونزا الموسمية لا تزيد فرص الإصابة بـ"كورونا"
سبق

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الأنباء التي ترددت عن أن من يتعاطى لقاح الإنفلونزا الموسمية يكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 30%.

ورداً على أحد الاستفسارات قال "العبدالعالي": للأسف هذه من الشائعات غير الصحيحة، ولا تمتّ للصحة بأي صلة، وليست مبنية على أي دراسة علمية، بل بالعكس ندعو إلى تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية في بداية كل موسم؛ لتفادي الدخول في نوبة إصابة بالإنفلونزا، والتي قد تسبب اضطراباً في المناعة خلال فترة الإصابة بالإنفلونزا.

وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا: الحصول على هذا اللقاح يقي من الإصابة في اضطراب جهاز المناعة أو اكتساب عدوى أخرى، ويزيد من مناعة الجسم.

وأردف "العبدالعالي": كل الشائعات التي تتحدث عن أن تعاطى تطعيمة الإنفلونزا الموسمية أكثر تزيد معدل الإصابة بفيروس كورونا عارية من الصحة، ويجب عدم الاستماع للشائعات.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
04:32 PM

"الصحة": تطعيمة الإنفلونزا الموسمية لا تزيد فرص الإصابة بـ"كورونا"

الوزارة تنفي صحة الشائعة وتؤكد أن اللقاح يمنع اضطراب المناعة

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أحمد العبدالله - الرياض
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نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الأنباء التي ترددت عن أن من يتعاطى لقاح الإنفلونزا الموسمية يكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 30%.

ورداً على أحد الاستفسارات قال "العبدالعالي": للأسف هذه من الشائعات غير الصحيحة، ولا تمتّ للصحة بأي صلة، وليست مبنية على أي دراسة علمية، بل بالعكس ندعو إلى تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية في بداية كل موسم؛ لتفادي الدخول في نوبة إصابة بالإنفلونزا، والتي قد تسبب اضطراباً في المناعة خلال فترة الإصابة بالإنفلونزا.

وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا: الحصول على هذا اللقاح يقي من الإصابة في اضطراب جهاز المناعة أو اكتساب عدوى أخرى، ويزيد من مناعة الجسم.

وأردف "العبدالعالي": كل الشائعات التي تتحدث عن أن تعاطى تطعيمة الإنفلونزا الموسمية أكثر تزيد معدل الإصابة بفيروس كورونا عارية من الصحة، ويجب عدم الاستماع للشائعات.

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