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أمير "الشمالية" يزور طريف لتدشين 342 فيلا سكنية

سيطّلع على سير العمل في المشاريع القائمة والجاري تنفيذها

يبدأ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غداً الأحد زيارة تفقدية لمحافظة طريف، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمحافظات ومراكز المنطقة.

ويطلع الأمير فيصل بن خالد خلال الزيارة على سير العمل في المشاريع القائمة والجاري تنفيذها إلى جانب الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم وقضاء يوم عمل متكامل مع مسؤولي المحافظة والمواطنين، كما سيقف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة لمواطنين هناك ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية التي تخدم المواطن.

ويدشن كذلك مشروعات وزارة الإسكان في المحافظة المتمثلة في ٣٤٢ فيلا سكنية وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل .

وكذلك يتوجه أمير الحدود الشمالية لزيارة قطاع حرس الحدود بمحافظة طريف ولقائه بأفراد وضباط المراكز، ثم يختتم زيارته التفقدية بزيارة مركز الجراني التابع للمحافظة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير "الشمالية" يزور طريف لتدشين 342 فيلا سكنية
سبق

يبدأ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غداً الأحد زيارة تفقدية لمحافظة طريف، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمحافظات ومراكز المنطقة.

ويطلع الأمير فيصل بن خالد خلال الزيارة على سير العمل في المشاريع القائمة والجاري تنفيذها إلى جانب الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم وقضاء يوم عمل متكامل مع مسؤولي المحافظة والمواطنين، كما سيقف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة لمواطنين هناك ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية التي تخدم المواطن.

ويدشن كذلك مشروعات وزارة الإسكان في المحافظة المتمثلة في ٣٤٢ فيلا سكنية وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل .

وكذلك يتوجه أمير الحدود الشمالية لزيارة قطاع حرس الحدود بمحافظة طريف ولقائه بأفراد وضباط المراكز، ثم يختتم زيارته التفقدية بزيارة مركز الجراني التابع للمحافظة .

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
06:13 PM

أمير "الشمالية" يزور طريف لتدشين 342 فيلا سكنية

سيطّلع على سير العمل في المشاريع القائمة والجاري تنفيذها

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أحمد البراهيم - عرعر
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4,553

يبدأ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غداً الأحد زيارة تفقدية لمحافظة طريف، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمحافظات ومراكز المنطقة.

ويطلع الأمير فيصل بن خالد خلال الزيارة على سير العمل في المشاريع القائمة والجاري تنفيذها إلى جانب الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم وقضاء يوم عمل متكامل مع مسؤولي المحافظة والمواطنين، كما سيقف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة لمواطنين هناك ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية التي تخدم المواطن.

ويدشن كذلك مشروعات وزارة الإسكان في المحافظة المتمثلة في ٣٤٢ فيلا سكنية وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل .

وكذلك يتوجه أمير الحدود الشمالية لزيارة قطاع حرس الحدود بمحافظة طريف ولقائه بأفراد وضباط المراكز، ثم يختتم زيارته التفقدية بزيارة مركز الجراني التابع للمحافظة .

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