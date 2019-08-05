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بهواتفهم.. شاهد ما وثّقه ضيوف خادم الحرمين وبثوه لأسرهم في رحلة الحج

6 آلاف حاج وحاجة من 77 دولة قوام البرنامج يتلقون كل سبل الراحة والأمان

وصل قرابة ألف حاج وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى مكة المكرمة وسط خدمات متكاملة بقيادة ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجّه بتقديم كل سبل الراحة لضيوف الملك سلمان.

وفور وصولهم إلى مقر الاستضافة بنسيم مكة المكرمة؛ أخرجوا أجهزة الجوال وبدأوا في توثيق رحلة وصولهم بسلام إلى أرض الحرم وأرسلوا إلى أهاليهم؛ مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية من خلال تقديمها كل سبل الراحة والأمان.

وفي بث مباشر ينقل بعض ضيوف خادم الحرمين الشريفين مشاعرهم والمشاهد الروحانية والإيمانية التي يعايشونها في مكة المكرمة خلال رحلتهم للحج بالصوت والصورة عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مشاركين ذويهم وأقربائهم في بلدانهم ما يؤدونه من شعائر في البلد الحرام، وما يقدمه برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحجاج من خدمات متكاملة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة.

يُذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة يستضيف في حج هذا العام أكثر من 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم؛ منهم ذوو شهداء الحادث الإرهابي بمسجدين في نيوزيلندا، وفلسطين، ومصر واليمن والسودان.

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بهواتفهم.. شاهد ما وثّقه ضيوف خادم الحرمين وبثوه لأسرهم في رحلة الحج
سبق

وصل قرابة ألف حاج وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى مكة المكرمة وسط خدمات متكاملة بقيادة ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجّه بتقديم كل سبل الراحة لضيوف الملك سلمان.

وفور وصولهم إلى مقر الاستضافة بنسيم مكة المكرمة؛ أخرجوا أجهزة الجوال وبدأوا في توثيق رحلة وصولهم بسلام إلى أرض الحرم وأرسلوا إلى أهاليهم؛ مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية من خلال تقديمها كل سبل الراحة والأمان.

وفي بث مباشر ينقل بعض ضيوف خادم الحرمين الشريفين مشاعرهم والمشاهد الروحانية والإيمانية التي يعايشونها في مكة المكرمة خلال رحلتهم للحج بالصوت والصورة عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مشاركين ذويهم وأقربائهم في بلدانهم ما يؤدونه من شعائر في البلد الحرام، وما يقدمه برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحجاج من خدمات متكاملة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة.

يُذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة يستضيف في حج هذا العام أكثر من 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم؛ منهم ذوو شهداء الحادث الإرهابي بمسجدين في نيوزيلندا، وفلسطين، ومصر واليمن والسودان.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
11:49 AM

بهواتفهم.. شاهد ما وثّقه ضيوف خادم الحرمين وبثوه لأسرهم في رحلة الحج

6 آلاف حاج وحاجة من 77 دولة قوام البرنامج يتلقون كل سبل الراحة والأمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وصل قرابة ألف حاج وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى مكة المكرمة وسط خدمات متكاملة بقيادة ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجّه بتقديم كل سبل الراحة لضيوف الملك سلمان.

وفور وصولهم إلى مقر الاستضافة بنسيم مكة المكرمة؛ أخرجوا أجهزة الجوال وبدأوا في توثيق رحلة وصولهم بسلام إلى أرض الحرم وأرسلوا إلى أهاليهم؛ مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية من خلال تقديمها كل سبل الراحة والأمان.

وفي بث مباشر ينقل بعض ضيوف خادم الحرمين الشريفين مشاعرهم والمشاهد الروحانية والإيمانية التي يعايشونها في مكة المكرمة خلال رحلتهم للحج بالصوت والصورة عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مشاركين ذويهم وأقربائهم في بلدانهم ما يؤدونه من شعائر في البلد الحرام، وما يقدمه برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحجاج من خدمات متكاملة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة.

يُذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة يستضيف في حج هذا العام أكثر من 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم؛ منهم ذوو شهداء الحادث الإرهابي بمسجدين في نيوزيلندا، وفلسطين، ومصر واليمن والسودان.

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