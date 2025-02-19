"تيك توك" تطمئن "الأسر" بأدوات جديدة

كشفت تقارير صحفية أن تطبيق التراسل المصور "تيك توك" بدأ في طرح أدوات جديدة لطمأنة "الأسر والعائلات".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص أن "تيك توك" وضعت أدوات جديدة للرقابة الأسرية، وسط تزايد شعبية التطبيق بين المراهقين بصورة كبيرة.

وقال التطبيق المملوك لشركة صينية: إن تلك التدابير من شأنها المساعدة في الحفاظ على سلامة الشباب.

ومن شأن تلك الإجراءات من "تيك توك" أن تمنح أي سلوك "مخالف" يرتكبه من هم دون السن القانونية، عن طريق مجموعة من الضوابط الأبوية ضمن الأدوات الجديدة.

وترتبط الميزة الجديدة عبر "تيك توك" بوضع جديد أطلقت عليه "أمان العائلة"، التي تسمح للأبوين خلاله، بتحديد مدة زمنية يقضيها طفلهما أو المراهق عبر التطبيق يوميا.

كما يمكن من خلال تلك الإجراءات الحد وتعطيل الرسائل المباشرة بصورة كاملة.

علاوة على ذلك يتيح وضع "أمان العائلة" على "تيك توك" إمكانية إدارة نوع المحتوى الذي يمكن لأطفالهم أن يشاهدوه.

وتم تطبيق تحديث "تيك توك" الجديد في بريطانيا حالياً، على أن يتم تعميمه في معظم العالم في مناطق أخرى خلال الأسابيع المقبلة.