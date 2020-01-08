نائب أمير الجوف يتفقد مراكز حرس الحدود بقطاع العيساوية

شملت: البويب وحدرج والهلباء

تفقَّد نائب أمير منطقة الجوف، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اليوم مراكز حرس الحدود بالمنطقة التابعة لقطاع العيساوية المحاذية لحدود المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، التي شملت مراكز البويب وحدرج والهلباء.

وفور وصوله مركز البويب كان في استقباله قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير، ثم عُزف السلام الملكي، واستمع لعرض عن مشروع تطوير مراكز حرس الحدود للأنظمة المتكاملة، قدمه المدير التنفيذي للشركة المنفذة المهندس أحمد العثمان.

بعد ذلك انتقل نائب أمير منطقة الجوف إلى مركز حدرج، وتجول في المعرض المقام الذي ضم التقنية الحديثة المستخدمة في تأمين الحدود بأحدث الأجهزة والكاميرات الحرارية والآليات والأسلحة.

عقب ذلك وقف الأمير عبدالعزيز بن فهد على مركز الهلباء، وشاهد عرضًا مرئيًّا عن أعمال المركز الذي جُهز بالكامل على مستوى عال، والمساحة التي يغطيها، والتقنيات المستخدمة.

وفي ختام الجولة التفقدية شارك نائب أمير منطقة الجوف أفراد ومنسوبي قطاع حرس الحدود بالمنطقة طعام الغداء.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن فهد عن اعتزازه وفخره بلقاء إخوانه ضباط وأفراد حرس الحدود بالمنطقة، مثمنًا لهم حرصهم الدائم على حفظ الأمن، ووقوفهم درعًا حصينة في وجه كل من تسول له نفسه التعدي على حرمة وطننا الغالي. متمنيًا للجميع التوفيق في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.