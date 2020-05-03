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"الأرصاد" تنبه الباحة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

تُصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على المنطقة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والمندق والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى يوم الجمعة القادمة.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأمطار البرد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه الباحة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والمندق والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى يوم الجمعة القادمة.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:17 PM
اخر تعديل
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
11:22 PM

"الأرصاد" تنبه الباحة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

تُصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,353

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والمندق والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى يوم الجمعة القادمة.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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