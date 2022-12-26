استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في الإمارة اليوم، المعزين في وفاة أخيه الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين ومشايخ القبائل وعدد من أهالي منطقة الباحة. وأعرب أمير الباحة عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

"أمير الباحة" يستقبل المعزين في وفاة أخيه الأمير نهار وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-26 استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في الإمارة اليوم، المعزين في وفاة أخيه الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين ومشايخ القبائل وعدد من أهالي منطقة الباحة.



وأعرب أمير الباحة عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 02:21 PM

"أمير الباحة" يستقبل المعزين في وفاة أخيه الأمير نهار من المسؤولين ومشايخ القبائل وعدد من أهالي المنطقة





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استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في الإمارة اليوم، المعزين في وفاة أخيه الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين ومشايخ القبائل وعدد من أهالي منطقة الباحة.



وأعرب أمير الباحة عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.