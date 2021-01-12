اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، د.حسن العلكمي، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر جمادى الأولى من العام الدراسي الحالي 1442 بمبلغ 2,728,166 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية .
تعليم سراة عبيدة يودع أكثر من مليوني ريال في حسابات الطلاب
مكافآت شهر جمادى الأولى لمدارس تحفيظ القرآن وأبناء المعلمين المتوفين
اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، د.حسن العلكمي، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر جمادى الأولى من العام الدراسي الحالي 1442 بمبلغ 2,728,166 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية .مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة حسن العلكمي
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تعليم سراة عبيدة يودع أكثر من مليوني ريال في حسابات الطلابعلي حفول سبق 2021-01-12
12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
03:18 PM
تعليم سراة عبيدة يودع أكثر من مليوني ريال في حسابات الطلاب
مكافآت شهر جمادى الأولى لمدارس تحفيظ القرآن وأبناء المعلمين المتوفين
اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، د.حسن العلكمي، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر جمادى الأولى من العام الدراسي الحالي 1442 بمبلغ 2,728,166 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية .
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