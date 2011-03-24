النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين تُدين الهجمات ضد المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة

على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ

أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الهجمات على المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمرها الصحفي اليومي، أن بلادها تُدين الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة.

وزارة الخارجية الصينية

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين تُدين الهجمات ضد المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة
سبق

أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الهجمات على المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمرها الصحفي اليومي، أن بلادها تُدين الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
02:07 PM

الصين تُدين الهجمات ضد المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة

على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,022

أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الهجمات على المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمرها الصحفي اليومي، أن بلادها تُدين الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,520
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,466
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,735

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة