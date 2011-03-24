وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمرها الصحفي اليومي، أن بلادها تُدين الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة.

أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الهجمات على المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

الصين تُدين الهجمات ضد المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-22 أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الهجمات على المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية. وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمرها الصحفي اليومي، أن بلادها تُدين الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442 02:07 PM

الصين تُدين الهجمات ضد المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ





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أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الهجمات على المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمرها الصحفي اليومي، أن بلادها تُدين الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة.