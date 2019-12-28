ليلة السبت .. موجة صقيع ضربت 4 مناطق وامتدت لـ 5 ساعات

وفق تنبيهات متتالية أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد .. بدأت 3 فجراً

ضربت موجة برد وصقيع 4 مناطق؛ حيث بدأت وفق تنبيهات متتالية أصدرتها في وقتٍ سابقٍ الهيئة العامة للأرصاد، في الثالثة فجر اليوم وامتدت لـ5 ساعات؛ لتنتهي في الثامنة صباحاً.

وشملت الموجة طريف وعرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وتبوك وتيماء وحقل بمنطقة تبوك، والقريات وسكاكا وطبرجل بمنطقة الجوف، فيما شملت بمنطقة المدينة المنورة محافظة العلا.