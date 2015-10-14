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الهلال يخسر خدمات خريبين شهراً ونصف الشهر

أعلن فريق الهلال الأول لكرة القدم فقدانه لخدمات عمر خريبين لمدة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف؛ وذلك بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد إصابته بالتواء في مفصل القدم.

وعاود لاعبو الفريق تدريباتهم مساء اليوم بعد الراحة التي منحها لهم رازفان مدرب الفريق، حيث اشتمل التدريب على الجوانب اللياقية والفنية وعدد من التدريبات التكتيكية.

واختتم التدريب بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

هذا وسيجري الفريق تدريباً مغلقاً استعداداً لمواجهة ضمك الجمعة المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يخسر خدمات خريبين شهراً ونصف الشهر
سبق

أعلن فريق الهلال الأول لكرة القدم فقدانه لخدمات عمر خريبين لمدة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف؛ وذلك بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد إصابته بالتواء في مفصل القدم.

وعاود لاعبو الفريق تدريباتهم مساء اليوم بعد الراحة التي منحها لهم رازفان مدرب الفريق، حيث اشتمل التدريب على الجوانب اللياقية والفنية وعدد من التدريبات التكتيكية.

واختتم التدريب بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

هذا وسيجري الفريق تدريباً مغلقاً استعداداً لمواجهة ضمك الجمعة المقبلة.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
08:36 PM

الهلال يخسر خدمات خريبين شهراً ونصف الشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,405

أعلن فريق الهلال الأول لكرة القدم فقدانه لخدمات عمر خريبين لمدة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف؛ وذلك بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد إصابته بالتواء في مفصل القدم.

وعاود لاعبو الفريق تدريباتهم مساء اليوم بعد الراحة التي منحها لهم رازفان مدرب الفريق، حيث اشتمل التدريب على الجوانب اللياقية والفنية وعدد من التدريبات التكتيكية.

واختتم التدريب بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

هذا وسيجري الفريق تدريباً مغلقاً استعداداً لمواجهة ضمك الجمعة المقبلة.

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