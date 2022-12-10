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"الزعاق" احفظوا أولادكم من البرد غداً.. موجة قارسة على ثلاث مناطق

تنخفض معها درجات الحرارة لمستوى متدني جداً في الصباح

نبه الباحث الفلكي د. خال الزعاق، أولياء أمور الطلاب والطالبات، لحفظهم بملابس ثقيلة حَذَر موجة برد متوقعة هذا الأسبوع على بعض مناطق المملكة تصل معها درجات الحرارة لمستوى منخفض إلى حد كبير.

وتفصيلاً قال “الزعاق” أن “ مناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى يتوقع أن تشهد موجة برد قارسة تنخفض معها دراجات الحرارة لمستوى متدني جداً في حال الصباح الباكر".


وأضاف منبها أولياء أمور الطلبة وخاصة الصغار بضرورة تلبيسهم ملابس شتوية ثقيلة، والتركيز على منطقتي الرأس والصدر قبل الخروج إلى المدرسة، وحتى لا يتعرضوا لأي مكروه جراء هذه الموجة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزعاق" احفظوا أولادكم من البرد غداً.. موجة قارسة على ثلاث مناطق
سبق

نبه الباحث الفلكي د. خال الزعاق، أولياء أمور الطلاب والطالبات، لحفظهم بملابس ثقيلة حَذَر موجة برد متوقعة هذا الأسبوع على بعض مناطق المملكة تصل معها درجات الحرارة لمستوى منخفض إلى حد كبير.

وتفصيلاً قال “الزعاق” أن “ مناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى يتوقع أن تشهد موجة برد قارسة تنخفض معها دراجات الحرارة لمستوى متدني جداً في حال الصباح الباكر".


وأضاف منبها أولياء أمور الطلبة وخاصة الصغار بضرورة تلبيسهم ملابس شتوية ثقيلة، والتركيز على منطقتي الرأس والصدر قبل الخروج إلى المدرسة، وحتى لا يتعرضوا لأي مكروه جراء هذه الموجة.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
08:28 PM

"الزعاق" احفظوا أولادكم من البرد غداً.. موجة قارسة على ثلاث مناطق

تنخفض معها درجات الحرارة لمستوى متدني جداً في الصباح

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
17
80,140

نبه الباحث الفلكي د. خال الزعاق، أولياء أمور الطلاب والطالبات، لحفظهم بملابس ثقيلة حَذَر موجة برد متوقعة هذا الأسبوع على بعض مناطق المملكة تصل معها درجات الحرارة لمستوى منخفض إلى حد كبير.

وتفصيلاً قال “الزعاق” أن “ مناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى يتوقع أن تشهد موجة برد قارسة تنخفض معها دراجات الحرارة لمستوى متدني جداً في حال الصباح الباكر".


وأضاف منبها أولياء أمور الطلبة وخاصة الصغار بضرورة تلبيسهم ملابس شتوية ثقيلة، والتركيز على منطقتي الرأس والصدر قبل الخروج إلى المدرسة، وحتى لا يتعرضوا لأي مكروه جراء هذه الموجة.

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