أعلنت أسرة الطفل "رضا جميل زكريا"، البالغ من العمر 12 عاماً وهو نيجيري الجنسية، عن العثور عليه بعد تغيب دام أكثر من 24 ساعة؛ حيث خرج من منزل أسرته أمس الأربعاء، بحي الطندباوي بمكة المكرمة، في ظروف غامضة. وأعلن ذوو الطفل "رضا" العثور على مفقودهم بحي الخالدية بمكة المكرمة وهو بأتم صحة وعافية، عقب نشر "سبق" مناشدتهم، مقدمين شكرهم وتقديرهم لصحيفة "سبق" على مساهمتها في العثور عليه. وكان عم الطفل "علي زكريا" صرح لـ"سبق" في خبر تحت عنوان: "خرج ولم يعد.. "رضا" غادر منزل ذويه بمكة في ظروف غامضة ".. حيث قال إن رضا البالغ من العمر 12 عاماً خرج من منزل أسرته بحي الطندباوي بمكة المكرمة، صباح أمس الأربعاء، دون علم أهله، ولم يعد". وأشار حينها إلى أنه لا يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد في ظروف غامضة، لافتاً إلى أنهم لم يتركوا مستشفى أو مكاناً إلا وبحثوا عنه فيه، كما قدّموا بلاغاً لدى شرطة أجياد، منذ ظهر أمس.

مكة.. أسرة الطفل "رضا" تعثر عليه بعد أكثر من 24 ساعة على تغيّبه عبدالرزاق البجالي سبق 2020-07-09 أعلنت أسرة الطفل "رضا جميل زكريا"، البالغ من العمر 12 عاماً وهو نيجيري الجنسية، عن العثور عليه بعد تغيب دام أكثر من 24 ساعة؛ حيث خرج من منزل أسرته أمس الأربعاء، بحي الطندباوي بمكة المكرمة، في ظروف غامضة.



وأعلن ذوو الطفل "رضا" العثور على مفقودهم بحي الخالدية بمكة المكرمة وهو بأتم صحة وعافية، عقب نشر "سبق" مناشدتهم، مقدمين شكرهم وتقديرهم لصحيفة "سبق" على مساهمتها في العثور عليه.



وكان عم الطفل "علي زكريا" صرح لـ"سبق" في خبر تحت عنوان: "خرج ولم يعد.. "رضا" غادر منزل ذويه بمكة في ظروف غامضة ".. حيث قال إن رضا البالغ من العمر 12 عاماً خرج من منزل أسرته بحي الطندباوي بمكة المكرمة، صباح أمس الأربعاء، دون علم أهله، ولم يعد".



وأشار حينها إلى أنه لا يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد في ظروف غامضة، لافتاً إلى أنهم لم يتركوا مستشفى أو مكاناً إلا وبحثوا عنه فيه، كما قدّموا بلاغاً لدى شرطة أجياد، منذ ظهر أمس.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 08:45 PM

مكة.. أسرة الطفل "رضا" تعثر عليه بعد أكثر من 24 ساعة على تغيّبه كان قد اختفى في ظروف غامضة





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أعلنت أسرة الطفل "رضا جميل زكريا"، البالغ من العمر 12 عاماً وهو نيجيري الجنسية، عن العثور عليه بعد تغيب دام أكثر من 24 ساعة؛ حيث خرج من منزل أسرته أمس الأربعاء، بحي الطندباوي بمكة المكرمة، في ظروف غامضة.



وأعلن ذوو الطفل "رضا" العثور على مفقودهم بحي الخالدية بمكة المكرمة وهو بأتم صحة وعافية، عقب نشر "سبق" مناشدتهم، مقدمين شكرهم وتقديرهم لصحيفة "سبق" على مساهمتها في العثور عليه.



وكان عم الطفل "علي زكريا" صرح لـ"سبق" في خبر تحت عنوان: "خرج ولم يعد.. "رضا" غادر منزل ذويه بمكة في ظروف غامضة ".. حيث قال إن رضا البالغ من العمر 12 عاماً خرج من منزل أسرته بحي الطندباوي بمكة المكرمة، صباح أمس الأربعاء، دون علم أهله، ولم يعد".



وأشار حينها إلى أنه لا يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد في ظروف غامضة، لافتاً إلى أنهم لم يتركوا مستشفى أو مكاناً إلا وبحثوا عنه فيه، كما قدّموا بلاغاً لدى شرطة أجياد، منذ ظهر أمس.