النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"السديري" نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة

بأمر ملكي: إعفاء غسان الشبل وتعيين بندر الخريف رئيسًا لمجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

"المركز الخيري بالرياض" تختتم برامجها الصيفية بتخريج 1221 خاتمًا للقرآن

إجمالي المستفيدين منها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة

اختتمت جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه، برامجها الصيفية لتعليم القرآن، وذلك بتخريج 1221 خاتمًا وخاتمة .

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية إبراهيم بن محمد العباد، إن هذه النجاحات المتتالية لجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه، تأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم جهود وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله؛ لاهتمامهم بكتاب الله -عز وجل- حفظًا وتدبرًا وتعلمًا، ولا غرابة في ذلك فالمملكة منذ تأسيسها على يد الموحد جلالة الملك عبدالعزيز ـ وأبنائه البررة من بعده رحمهم الله جميعًا، وهي تتخذ من القرآن الكريم دستورًا لها، تسير على نهجه وتعمل بمقتضاه، وتحرص على تعاليم الدين الحنيف وقيمه ونشر العقيدة السمحاء، والقيم الإسلامية في كافة بقاع الأرض .

وأضاف "العباد": "بالرغم من تداعيات جائحة كورونا وتحويل الدراسة عن بعد والعقبات المترتبة على هذا التحويل، إلا أن جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بفضل من الله، ثم دعم ولاة الأمر، استمرت في عملها وعطائها من خلال المنصات التقنية المتاحة، وقد بلغ إجمالي المستفيدين منها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الجمعية ما زالت تواصل تعليمها للقرآن الكريم و العلوم الشرعية، وذلك من خلال المجمعات القرآنية والدور النسائية و المعاهد الشرعية .

وأثنى "العباد" على جهود الطلاب والطالبات، وحرصهم على الاستفادة من أوقاتهم فيما ينفعهم، كما شكر المعلمين والمعلمات الذين يبذلون جهدهم في التعليم. مؤكدًا أن برامج الجمعية مستمرة مع بداية العام الدراسي الجديد.. وهي متاحة لمن يرغب الاستفادة منها، داعيًا أهل الخير للبذل والمساهمة في دعم برامج الجمعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"المركز الخيري بالرياض" تختتم برامجها الصيفية بتخريج 1221 خاتمًا للقرآن
سبق

اختتمت جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه، برامجها الصيفية لتعليم القرآن، وذلك بتخريج 1221 خاتمًا وخاتمة .

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية إبراهيم بن محمد العباد، إن هذه النجاحات المتتالية لجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه، تأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم جهود وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله؛ لاهتمامهم بكتاب الله -عز وجل- حفظًا وتدبرًا وتعلمًا، ولا غرابة في ذلك فالمملكة منذ تأسيسها على يد الموحد جلالة الملك عبدالعزيز ـ وأبنائه البررة من بعده رحمهم الله جميعًا، وهي تتخذ من القرآن الكريم دستورًا لها، تسير على نهجه وتعمل بمقتضاه، وتحرص على تعاليم الدين الحنيف وقيمه ونشر العقيدة السمحاء، والقيم الإسلامية في كافة بقاع الأرض .

وأضاف "العباد": "بالرغم من تداعيات جائحة كورونا وتحويل الدراسة عن بعد والعقبات المترتبة على هذا التحويل، إلا أن جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بفضل من الله، ثم دعم ولاة الأمر، استمرت في عملها وعطائها من خلال المنصات التقنية المتاحة، وقد بلغ إجمالي المستفيدين منها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الجمعية ما زالت تواصل تعليمها للقرآن الكريم و العلوم الشرعية، وذلك من خلال المجمعات القرآنية والدور النسائية و المعاهد الشرعية .

وأثنى "العباد" على جهود الطلاب والطالبات، وحرصهم على الاستفادة من أوقاتهم فيما ينفعهم، كما شكر المعلمين والمعلمات الذين يبذلون جهدهم في التعليم. مؤكدًا أن برامج الجمعية مستمرة مع بداية العام الدراسي الجديد.. وهي متاحة لمن يرغب الاستفادة منها، داعيًا أهل الخير للبذل والمساهمة في دعم برامج الجمعية.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
02:43 PM

"المركز الخيري بالرياض" تختتم برامجها الصيفية بتخريج 1221 خاتمًا للقرآن

إجمالي المستفيدين منها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
18

اختتمت جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه، برامجها الصيفية لتعليم القرآن، وذلك بتخريج 1221 خاتمًا وخاتمة .

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية إبراهيم بن محمد العباد، إن هذه النجاحات المتتالية لجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه، تأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم جهود وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله؛ لاهتمامهم بكتاب الله -عز وجل- حفظًا وتدبرًا وتعلمًا، ولا غرابة في ذلك فالمملكة منذ تأسيسها على يد الموحد جلالة الملك عبدالعزيز ـ وأبنائه البررة من بعده رحمهم الله جميعًا، وهي تتخذ من القرآن الكريم دستورًا لها، تسير على نهجه وتعمل بمقتضاه، وتحرص على تعاليم الدين الحنيف وقيمه ونشر العقيدة السمحاء، والقيم الإسلامية في كافة بقاع الأرض .

وأضاف "العباد": "بالرغم من تداعيات جائحة كورونا وتحويل الدراسة عن بعد والعقبات المترتبة على هذا التحويل، إلا أن جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بفضل من الله، ثم دعم ولاة الأمر، استمرت في عملها وعطائها من خلال المنصات التقنية المتاحة، وقد بلغ إجمالي المستفيدين منها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الجمعية ما زالت تواصل تعليمها للقرآن الكريم و العلوم الشرعية، وذلك من خلال المجمعات القرآنية والدور النسائية و المعاهد الشرعية .

وأثنى "العباد" على جهود الطلاب والطالبات، وحرصهم على الاستفادة من أوقاتهم فيما ينفعهم، كما شكر المعلمين والمعلمات الذين يبذلون جهدهم في التعليم. مؤكدًا أن برامج الجمعية مستمرة مع بداية العام الدراسي الجديد.. وهي متاحة لمن يرغب الاستفادة منها، داعيًا أهل الخير للبذل والمساهمة في دعم برامج الجمعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,156
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,458
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,589
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,888

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة