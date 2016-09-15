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كيف تعرف إذا كنت مصاباً بإدمان الهواتف النقالة "النوموفوبيا"؟

‏علامات تدل على إدمان استخدام تطبيقات الإنترنت

الإدمان على الهاتف النقال، أو ما يعرف باسم "نوموفوبيا"، هو الشعور بالخوف من الابتعاد عن الهاتف، وذلك بسبب فرط استخدام الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات.

يقول المدرب في المجال الطبي والمهتم بالتعليم الطبي والتثقيف الصحي، الدكتور عبدالقادر الجهني، إن "الإدمان على الهاتف النقال، أو ما يعرف باسم "نوموفوبيا"، هو الشعور بالخوف من الابتعاد عن الهاتف، وذلك بسبب فرط استخدام الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات".

وأضاف أن "هناك علامات تدل على الإصابة بالإدمان على الهواتف النقالة، منها عدم القدرة على إتمام المهام، وإنجازها في البيت أو العمل بسبب كثرة استخدام الهاتف النقال، والانعزال عن أفراد العائلة والأصدقاء، وتفضيل استخدام الهاتف النقال على الوجود والتفاعل معهم، إلى جانب محاولة إخفاء استخدام الهاتف عن المحيطين كاستخدامه في الخفاء بعيداً عن الناس".

وتابع: "من علامات الإدمان، الشعور بالخوف من تفويت أمر ما على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والرغبة الدائمة في التحقق لعدم تفويت شيء، إلى جانب الشعور بالخوف والهلع عند ترك الهاتف في المنزل أو تضييعه في مكان ما، أو إذا أوشك شحن البطارية على الانتهاء".

وعن كيفية التخلص من الإدمان على الهاتف النقال، قال "الجهني": "حدّد الأمور التي تحفّز لديك الرغبة في الوصول إلى هاتفك النقال، وجد حلاً له كالشعور بالوحدة مثلاً، ويجب عليك فهم الفرق بين العلاقات الحقيقية والعلاقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ لأنها وهمية وتختلف عن الواقع بشكل كبير، إلى جانب تعزيز العلاقات الاجتماعية الواقعية والتواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء وجهاً لوجه، وآخرها اجعل لذلك أولوية على الهاتف النقال".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف تعرف إذا كنت مصاباً بإدمان الهواتف النقالة "النوموفوبيا"؟
سبق

الإدمان على الهاتف النقال، أو ما يعرف باسم "نوموفوبيا"، هو الشعور بالخوف من الابتعاد عن الهاتف، وذلك بسبب فرط استخدام الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات.

يقول المدرب في المجال الطبي والمهتم بالتعليم الطبي والتثقيف الصحي، الدكتور عبدالقادر الجهني، إن "الإدمان على الهاتف النقال، أو ما يعرف باسم "نوموفوبيا"، هو الشعور بالخوف من الابتعاد عن الهاتف، وذلك بسبب فرط استخدام الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات".

وأضاف أن "هناك علامات تدل على الإصابة بالإدمان على الهواتف النقالة، منها عدم القدرة على إتمام المهام، وإنجازها في البيت أو العمل بسبب كثرة استخدام الهاتف النقال، والانعزال عن أفراد العائلة والأصدقاء، وتفضيل استخدام الهاتف النقال على الوجود والتفاعل معهم، إلى جانب محاولة إخفاء استخدام الهاتف عن المحيطين كاستخدامه في الخفاء بعيداً عن الناس".

وتابع: "من علامات الإدمان، الشعور بالخوف من تفويت أمر ما على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والرغبة الدائمة في التحقق لعدم تفويت شيء، إلى جانب الشعور بالخوف والهلع عند ترك الهاتف في المنزل أو تضييعه في مكان ما، أو إذا أوشك شحن البطارية على الانتهاء".

وعن كيفية التخلص من الإدمان على الهاتف النقال، قال "الجهني": "حدّد الأمور التي تحفّز لديك الرغبة في الوصول إلى هاتفك النقال، وجد حلاً له كالشعور بالوحدة مثلاً، ويجب عليك فهم الفرق بين العلاقات الحقيقية والعلاقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ لأنها وهمية وتختلف عن الواقع بشكل كبير، إلى جانب تعزيز العلاقات الاجتماعية الواقعية والتواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء وجهاً لوجه، وآخرها اجعل لذلك أولوية على الهاتف النقال".

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
09:54 PM

كيف تعرف إذا كنت مصاباً بإدمان الهواتف النقالة "النوموفوبيا"؟

‏علامات تدل على إدمان استخدام تطبيقات الإنترنت

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
10
11,199

الإدمان على الهاتف النقال، أو ما يعرف باسم "نوموفوبيا"، هو الشعور بالخوف من الابتعاد عن الهاتف، وذلك بسبب فرط استخدام الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات.

يقول المدرب في المجال الطبي والمهتم بالتعليم الطبي والتثقيف الصحي، الدكتور عبدالقادر الجهني، إن "الإدمان على الهاتف النقال، أو ما يعرف باسم "نوموفوبيا"، هو الشعور بالخوف من الابتعاد عن الهاتف، وذلك بسبب فرط استخدام الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات".

وأضاف أن "هناك علامات تدل على الإصابة بالإدمان على الهواتف النقالة، منها عدم القدرة على إتمام المهام، وإنجازها في البيت أو العمل بسبب كثرة استخدام الهاتف النقال، والانعزال عن أفراد العائلة والأصدقاء، وتفضيل استخدام الهاتف النقال على الوجود والتفاعل معهم، إلى جانب محاولة إخفاء استخدام الهاتف عن المحيطين كاستخدامه في الخفاء بعيداً عن الناس".

وتابع: "من علامات الإدمان، الشعور بالخوف من تفويت أمر ما على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والرغبة الدائمة في التحقق لعدم تفويت شيء، إلى جانب الشعور بالخوف والهلع عند ترك الهاتف في المنزل أو تضييعه في مكان ما، أو إذا أوشك شحن البطارية على الانتهاء".

وعن كيفية التخلص من الإدمان على الهاتف النقال، قال "الجهني": "حدّد الأمور التي تحفّز لديك الرغبة في الوصول إلى هاتفك النقال، وجد حلاً له كالشعور بالوحدة مثلاً، ويجب عليك فهم الفرق بين العلاقات الحقيقية والعلاقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ لأنها وهمية وتختلف عن الواقع بشكل كبير، إلى جانب تعزيز العلاقات الاجتماعية الواقعية والتواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء وجهاً لوجه، وآخرها اجعل لذلك أولوية على الهاتف النقال".

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