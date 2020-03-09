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العراق.. مقتل جنديين أميركيين في اشتباك مع عناصر "داعش"

رافقا قوات أمنية في مهمة ضد التنظيم

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، اليوم (الاثنين)، مقتل جنديين أميركيين في اشتباك مع عناصر التنظيم خلال مهمة مع القوات العراقية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية فى بيان أوردته "الحرة"، أن جنديين أميركيين قتلا في شمال وسط العراق أمس، أثناء مرافقتهما قوات الأمن العراقية في مهمة استهدفت "داعش".

ولم تكشف القيادة عن هوية الجنديين المقتولين، وهو إجراء تتبعه القوات الأميركية إلى حين إبلاغ عائلات القتلى.

العراق داعش

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. مقتل جنديين أميركيين في اشتباك مع عناصر "داعش"
سبق

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، اليوم (الاثنين)، مقتل جنديين أميركيين في اشتباك مع عناصر التنظيم خلال مهمة مع القوات العراقية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية فى بيان أوردته "الحرة"، أن جنديين أميركيين قتلا في شمال وسط العراق أمس، أثناء مرافقتهما قوات الأمن العراقية في مهمة استهدفت "داعش".

ولم تكشف القيادة عن هوية الجنديين المقتولين، وهو إجراء تتبعه القوات الأميركية إلى حين إبلاغ عائلات القتلى.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
04:39 PM

العراق.. مقتل جنديين أميركيين في اشتباك مع عناصر "داعش"

رافقا قوات أمنية في مهمة ضد التنظيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، اليوم (الاثنين)، مقتل جنديين أميركيين في اشتباك مع عناصر التنظيم خلال مهمة مع القوات العراقية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية فى بيان أوردته "الحرة"، أن جنديين أميركيين قتلا في شمال وسط العراق أمس، أثناء مرافقتهما قوات الأمن العراقية في مهمة استهدفت "داعش".

ولم تكشف القيادة عن هوية الجنديين المقتولين، وهو إجراء تتبعه القوات الأميركية إلى حين إبلاغ عائلات القتلى.

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