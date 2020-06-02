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"الشورى" يطالب "الترفيه" بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة الذوق العام

المجلس وافق على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل "ديوان المراقبة العامة"

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة" أينما ورد في نظام ديوان المراقبة العامة وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.

كما ناقش مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي الذي جاء ليؤكّد اهتمام الدولة بهذا النظام باعتباره ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع.

وطالب هيئة تنمية الصادرات بزيادة منح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل، وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير، وتواصل مع المستفيدين ومعارض دولية وتسويق للسلع المحلية.

وطالب -في قرار أصدره اليوم- الهيئة العامة للترفيه، بإلزام القطاعات المنفّذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كماً وكيفاً، وكذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها.

كما طالبها بالاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفياً ومهنياً في مجال صناعة الترفيه.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب "الترفيه" بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة الذوق العام
سبق

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة" أينما ورد في نظام ديوان المراقبة العامة وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.

كما ناقش مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي الذي جاء ليؤكّد اهتمام الدولة بهذا النظام باعتباره ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع.

وطالب هيئة تنمية الصادرات بزيادة منح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل، وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير، وتواصل مع المستفيدين ومعارض دولية وتسويق للسلع المحلية.

وطالب -في قرار أصدره اليوم- الهيئة العامة للترفيه، بإلزام القطاعات المنفّذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كماً وكيفاً، وكذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها.

كما طالبها بالاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفياً ومهنياً في مجال صناعة الترفيه.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
12:45 PM

"الشورى" يطالب "الترفيه" بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة الذوق العام

المجلس وافق على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل "ديوان المراقبة العامة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة" أينما ورد في نظام ديوان المراقبة العامة وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.

كما ناقش مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي الذي جاء ليؤكّد اهتمام الدولة بهذا النظام باعتباره ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع.

وطالب هيئة تنمية الصادرات بزيادة منح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل، وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير، وتواصل مع المستفيدين ومعارض دولية وتسويق للسلع المحلية.

وطالب -في قرار أصدره اليوم- الهيئة العامة للترفيه، بإلزام القطاعات المنفّذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كماً وكيفاً، وكذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها.

كما طالبها بالاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفياً ومهنياً في مجال صناعة الترفيه.

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