النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة المكرمة.. "الجهني" يدشن برنامج "تأهيل" للمقبلين على الزواج

يستهدف تثقيف الشباب والفتيات بمتطلبات الحياة الزوجية وحلّ الخلافات بالحوار

دشن مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الدكتور فواز الجهني، صباح اليوم؛ البرنامج التعريفي لمبادرة "تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج" الذي تنفذه جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة "رِفاء".

ويهدف البرنامج لتثقيف الشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف المالي الدكتور أشرف الشيخة، والمدير التنفيذي الأستاذ فهد باجحلان.

وأشاد "الجهني" بالمبادرة؛ لما لها من أثر إيجابي في خدمة المجتمع المكي، كما أشاد بجهود الجمعية في تثقيف الشباب والفتيات بمتطلبات الحياة الزوجية، وحقوق وواجبات الزوج والزوجة، للمساهمة في حل الخلافات الأسرية بالحوار والتفاهم، في ظل الأعداد الكبيرة لانفصال الزوجين وتشتيت الأسرة.

ويتضمن البرنامج التعريفي تخصيص شاشتَيْ عرض بمختبر فحص ما قبل الزواج في قسم الرجال وقسم النساء، ولوحات إعلامية تعرّف بالمبادرة والبرامج التدريبية المقدّمة للشباب والفتيات قبل الزواج، والرعاية الأسرية والاستشارات المتخصصة بعد الزواج، بالإضافة لعنوان الجمعية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليسهل على الشباب والفتيات التواصل معها، وكذلك طباعة نبذة تعريفية عن المبادرة كخلفية لنتيجة فحص ما قبل الزواج.

واطلع مدير مستشفى النور ومنسوبو ومنسوبات المختبر في مستشفى النور، على عرض مرئي عن المبادرة وبرامج الجمعية في خدمة المجتمع المكي، واستعدادها لتقديم البرامج التدريبية والتثقيفية للشباب والفتيات وشرائح المجتمع؛ تحقيقًا لأهدافها في مجال رعاية الأسرة، وترحيبها بكافة شرائح المجتمع للاستفادة من البرامج المتعددة التي تنفذها بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وكرّم مدير المستشفى وعضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في الختام، منسوبي ومنسوبات المختبر المتعاونين في تنفيذ البرنامج التعريفي، كما قدّم عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي درعًا تذكاريًّا لمدير مستشفى النور التخصصي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مكة المكرمة.. "الجهني" يدشن برنامج "تأهيل" للمقبلين على الزواج
سبق

دشن مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الدكتور فواز الجهني، صباح اليوم؛ البرنامج التعريفي لمبادرة "تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج" الذي تنفذه جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة "رِفاء".

ويهدف البرنامج لتثقيف الشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف المالي الدكتور أشرف الشيخة، والمدير التنفيذي الأستاذ فهد باجحلان.

وأشاد "الجهني" بالمبادرة؛ لما لها من أثر إيجابي في خدمة المجتمع المكي، كما أشاد بجهود الجمعية في تثقيف الشباب والفتيات بمتطلبات الحياة الزوجية، وحقوق وواجبات الزوج والزوجة، للمساهمة في حل الخلافات الأسرية بالحوار والتفاهم، في ظل الأعداد الكبيرة لانفصال الزوجين وتشتيت الأسرة.

ويتضمن البرنامج التعريفي تخصيص شاشتَيْ عرض بمختبر فحص ما قبل الزواج في قسم الرجال وقسم النساء، ولوحات إعلامية تعرّف بالمبادرة والبرامج التدريبية المقدّمة للشباب والفتيات قبل الزواج، والرعاية الأسرية والاستشارات المتخصصة بعد الزواج، بالإضافة لعنوان الجمعية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليسهل على الشباب والفتيات التواصل معها، وكذلك طباعة نبذة تعريفية عن المبادرة كخلفية لنتيجة فحص ما قبل الزواج.

واطلع مدير مستشفى النور ومنسوبو ومنسوبات المختبر في مستشفى النور، على عرض مرئي عن المبادرة وبرامج الجمعية في خدمة المجتمع المكي، واستعدادها لتقديم البرامج التدريبية والتثقيفية للشباب والفتيات وشرائح المجتمع؛ تحقيقًا لأهدافها في مجال رعاية الأسرة، وترحيبها بكافة شرائح المجتمع للاستفادة من البرامج المتعددة التي تنفذها بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وكرّم مدير المستشفى وعضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في الختام، منسوبي ومنسوبات المختبر المتعاونين في تنفيذ البرنامج التعريفي، كما قدّم عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي درعًا تذكاريًّا لمدير مستشفى النور التخصصي.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
09:36 PM

مكة المكرمة.. "الجهني" يدشن برنامج "تأهيل" للمقبلين على الزواج

يستهدف تثقيف الشباب والفتيات بمتطلبات الحياة الزوجية وحلّ الخلافات بالحوار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
175

دشن مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الدكتور فواز الجهني، صباح اليوم؛ البرنامج التعريفي لمبادرة "تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج" الذي تنفذه جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة "رِفاء".

ويهدف البرنامج لتثقيف الشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف المالي الدكتور أشرف الشيخة، والمدير التنفيذي الأستاذ فهد باجحلان.

وأشاد "الجهني" بالمبادرة؛ لما لها من أثر إيجابي في خدمة المجتمع المكي، كما أشاد بجهود الجمعية في تثقيف الشباب والفتيات بمتطلبات الحياة الزوجية، وحقوق وواجبات الزوج والزوجة، للمساهمة في حل الخلافات الأسرية بالحوار والتفاهم، في ظل الأعداد الكبيرة لانفصال الزوجين وتشتيت الأسرة.

ويتضمن البرنامج التعريفي تخصيص شاشتَيْ عرض بمختبر فحص ما قبل الزواج في قسم الرجال وقسم النساء، ولوحات إعلامية تعرّف بالمبادرة والبرامج التدريبية المقدّمة للشباب والفتيات قبل الزواج، والرعاية الأسرية والاستشارات المتخصصة بعد الزواج، بالإضافة لعنوان الجمعية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليسهل على الشباب والفتيات التواصل معها، وكذلك طباعة نبذة تعريفية عن المبادرة كخلفية لنتيجة فحص ما قبل الزواج.

واطلع مدير مستشفى النور ومنسوبو ومنسوبات المختبر في مستشفى النور، على عرض مرئي عن المبادرة وبرامج الجمعية في خدمة المجتمع المكي، واستعدادها لتقديم البرامج التدريبية والتثقيفية للشباب والفتيات وشرائح المجتمع؛ تحقيقًا لأهدافها في مجال رعاية الأسرة، وترحيبها بكافة شرائح المجتمع للاستفادة من البرامج المتعددة التي تنفذها بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وكرّم مدير المستشفى وعضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في الختام، منسوبي ومنسوبات المختبر المتعاونين في تنفيذ البرنامج التعريفي، كما قدّم عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي درعًا تذكاريًّا لمدير مستشفى النور التخصصي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,179
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,675
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,051
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,410

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة