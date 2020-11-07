النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 433 حالة

إصابات "كورونا" في أفريقيا تقترب من حاجز المليونين

جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضررًا في عدد الحالات

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 1,842,463 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" في القارة الإفريقية.

وأفاد المركز في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 1,542,849 حالة تعافٍ منذ ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، و44,843 حالة وفاة،مشيرًا إلى أن جنوب افريقيا تعتبر من الدول الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات "كورونا" في أفريقيا تقترب من حاجز المليونين
سبق

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 1,842,463 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" في القارة الإفريقية.

وأفاد المركز في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 1,542,849 حالة تعافٍ منذ ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، و44,843 حالة وفاة،مشيرًا إلى أن جنوب افريقيا تعتبر من الدول الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
04:36 PM

إصابات "كورونا" في أفريقيا تقترب من حاجز المليونين

جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضررًا في عدد الحالات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
82

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 1,842,463 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" في القارة الإفريقية.

وأفاد المركز في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 1,542,849 حالة تعافٍ منذ ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، و44,843 حالة وفاة،مشيرًا إلى أن جنوب افريقيا تعتبر من الدول الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,913
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,001
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,075

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة